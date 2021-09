L'Orchestre des Champs-Elysées débute sa saison anniversaire à Poitiers avec le festival Nouvelle-Odyssée

Après un été riche en dépaysement qui l'a emmené dans le temple de la musique classique, à la Philharmonie de Berlin mais aussi à Varsovie, Bonn ou encore Saint-Jean-de-Luz, l'Orchestre des Champs-Elysées se prépare, en 2021-2022, à fêter ses 30 ans. Et pour lancer sa saison anniversaire avant de partir en tournée européenne, la formation installée à Poitiers organise le festival Nouvelle-Odyssée.

Avant de lancer la saison symphonique qui rayonne sur toute l'Europe, nous avons décidé de prendre un temps pour rencontrer notre public à Poitiers et aller partout dans la ville ! - Jean-Louis Gavatorta, administrateur général de l'OCE

La première édition était née suite au confinement avec l'envie de célébrer les retrouvailles avec le public pictavien. Ces concerts au format non-symphoniques, gratuits dans leur immense majorité, reviennent à l'automne 2021.

Concert solidaire pour Octobre Rose

Le festival Nouvelle-Odyssée commencera le 2 octobre. "A l'occasion d'Octobre Rose, nous organisons un concert en trio à cordes et flûte au Palais des Ducs en partenariat avec la Ligue contre le cancer, explique Clémence Vergnault, responsable de la médiation et des projets de territoire à l’Orchestre des Champs-Elysées, ce sera prix libre pour le public et toutes les recettes seront reversées à l'association."

L'OCE prévoit également un concert pour rompre l'isolement des personnes âgées. Un concert au format musique de chambre organisé avec les Ateliers Cord-âges le lundi 4 octobre.

L'objectif est de casser de ce qui sacralise souvent le concert, un lieu magnifique mais où l'on échange peu, c'est donc important pour nous de créer ce moment, ce lien social avec le public - Jean-Louis Gavatorta, administrateur général de l'OCE

Concerts à la maison, aux Expressifs, au Confort Moderne...

Des concerts chez l'habitants sont proposés les mardi 5 et 12 octobre. Gratuits, ces événements "ont rencontré un vif succès l'an passé. Les musiciens de l'Orchestre proposent aux habitants de Poitiers de venir dans leur jardin ou leur salon pour un concert en solo de vingt minutes en toute intimité".

Dans le cadre du festival Les Expressifs, l'Orchestre des Champs-Elysées s'est associée avec la comédienne Emilie Leborgne, metteur en scène de la Compagnie du Théâtre dans la forêt, pour "une lecture musicale de Shutter Island et une reprise du chef d'œuvre de Malher Quatuor pour piano et cordes".

"Mon premier concert classique" est un moment d'échanges et de rencontres proposé le mercredi 6 octobre aux élèves d'Institut médico-éducatif (IME). Ces jeunes en situation de handicap pourront discuter avec les interprètes et découvrir leurs instruments de musique au sein du Théâtre Auditorium de Poitiers (TAP).

Un apéro-concert est également promis aux étudiants du Crous du centre-ville de Poitiers le lundi 11 octobre avant deux concerts "jeune public" le mercredi 13 octobre au Carré Bleu, le centre d'animation du quartier des Couronneries.

Le festival Nouvelle-Odyssée se clôturera le jeudi 14 octobre par une soirée au Confort Moderne. L'Orchestre des Champs-Elysées présentera son vinyle anniversaire reprenant le concert de la 8e Symphonie en ut m de Bruckner enregistré en 2008. Ce disc sera pressé en édition limité à 100 exemplaires par l'entreprise châtelleraudaise Vinyle Record Makers et sa pochette sera sérigraphiée à la Fanzinothèque de Poitiers. Un parcours musical sera organisée au sein de la salle culturelle poitevine avant un concert de musique classique sur cette scène davantage habituée aux riffs de rock.