L'orchestre national de Bretagne réuni pour l'enregistrement d'un album

"Silence..." lance la cheffe d'orchestre à l'assemblée. Un mouvement de baguette et la quarantaine de musiciens commence à jouer, tous ensemble. L'orchestre national de Bretagne a terminé l'enregistrement de la symphonie Le Ponant de Didier Squiban, ce mercredi 21 avril au Carré Sévigné, une salle de spectacle de Cesson-Sévigné, à l'est de Rennes.

Cette salle n'a pas été choisie au hasard. Il fallait un lieu suffisamment grand pour accueillir les musiciens et l'équipe technique. Tous les artistes devaient être espacés de deux mètres pour jouer, afin de respecter les mesures sanitaires. "C'était pas toujours évident de s'entendre et d'arriver à jouer vraiment ensemble, confie Fabien Boudau, violoncelliste. D'habitude nous sommes deux par pupitre, cette fois on est tous seul. Et puis parfois nous jouons à cinq, six, dix personnes en même temps !" Alors un système de casque a été mis au point pour mettre aux musiciens de s'entendre.

Un album en réflexion depuis 2014

Mais cette règle est loin d'atteindre le moral des troupes. "Ah c'est merveilleux, s'exclame la cheffe d'orchestre Ariane Matiakh, de pouvoir avoir l'opportunité de faire des projets qui vont rester dans le temps, qui vont être gravés ça prend tout son sens."

Paradoxalement, la pandémie a permis la réalisation de cet album. "Nous y réfléchissions depuis sept ans, mais les saisons d'orchestre sont toujours organisées des années à l'avance. Alors avec l'annulation des concerts en public on essaie de trouver d'autres projets qui nous permettent de présenter des belles choses." L'album sera de cette dernière partie de la symphonie Le Ponant de Didier Squiban sera mis en vente au début de l'année prochaine.