L'orchestre national de Lille en tournée en Grande-Bretagne : en plein Brexit, c'est "historique"

L'orchestre national de Lille entame ce mardi une tournée en Grande-Bretagne. Au programme, de la musique française, Ravel et Debussy, mais aussi du Beethoven. La tournée tombe en plein Brexit, et dans ses bagages, l'ONL emmène une délégation économique et politique des Hauts-de-France.

Lille, France

La dernière tournée outre-manche, c'était il y a vingt ans, en 2000. L'orchestre national de Lille se rend en Grande-Bretagne, pour une série de cinq concerts du 28 janvier au 1er février 2020, à Birmingham, Londres, Newcastle, Sheffield et Leeds. Au programme, de la musique française, Ravel et Debussy, mais aussi le concerto pour piano n°4 de Beethoven, interprété par le prodige américain de 23 ans Eric Lu.

La tournée tombe en plein Brexit. Le divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne aura lieu symboliquement le 31 janvier à minuit. Même si une période de transition d'un an s'ouvrira alors, c'est "symbolique d'y être à ce moment là" affirme le directeur musical de l'ONL Alexandre Bloch, qui n'hésite pas à qualifier le moment "d'historique".

Culture et économie

Dans ses bagages, l'orchestre emmène une délégation économique et politique. Dans le cadre de ce Brexit, les Hauts-de-France veulent convaincre nos voisins anglais, entreprises et investisseurs, que la région est la porte d'entrée idéale vers l'Union européenne. "Nous voulons nous servir des instruments culturels pour faire connaître la région" explique Luc Doublet, président de Nord France Invest, "la culture tire l'économie, et vice-versa". Luc Doublet qui se veut confiant face à cette situation historique : "ils peuvent faire autant de Brexit qu'ils veulent, nous on va les ramener ici !".

France Bleu Nord suit une partie de la tournée de l'ONL en Grande-Bretagne.