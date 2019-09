L'Orchestre National de Lille et Marion Cotillard en concert inédit en Roumanie

L'Orchestre National de Lille est pour la première fois en tournée en Roumanie, au festival Enescu. Les musiciens seront ce jeudi 19 septembre sur scène aux côtés de Marion Cotillard. L'actrice oscarisée est récitante et interprète Jeanne d'Arc.

France Bleu Nord accompagne l'Orchestre National de Lille en Roumanie, pour deux concerts inédits. Après 32 pays parcourus, c'est la première fois de son histoire qu'il se produit à Bucarest, au prestigieux rendez-vous des amateurs de musique classique, le festival Enescu. Ce jeudi 19 septembre, les musiciens auront à leurs côtés, sur la scène de l'Athénée roumain, Marion Cotillard.

L'actrice oscarisée interprète une oeuvre d'Arthur Honegger, Jeanne d'Arc au bûcher, dans laquelle elle incarne la pucelle d'Orléans. Alors qu'elle a étudié à Orléans, Marion Cotillard est très attachée à ce rôle. Son père, metteur en scène au théâtre avait déjà dirigé cette oeuvre interprétée par sa maman. Ce n'est d'ailleurs pas une première pour elle. Marion Cotillard avait déjà joué à New York notamment cette pièce à la forme particulière, un mystère lyrique signé Arthur Honegger et Paul Claudel.

"Emmener une star de cinéma en tournée, ce n'est pas anodin !"

Le directeur musical de l'ONL, Alexandre Bloch, a hâte de diriger ce concert exceptionnel, avec aussi des solistes, le chœur et la maîtrise du chœur d’enfants de la Radio nationale roumaine, et des instruments exceptionnels comme des ondes Martenot.

"Il faut vraiment s'imprégner de la musique, avoir des rythmes précis sur la diction du texte. Marion a une oreille très musicale, ce qui facilite beaucoup de choses. C'est agréable, je la dirige comme si j'avais un chanteur à côté de moi. Emmener une star de cinéma en tournée, ce n'est pas anodin" , explique-t-il.

Même s'ils sont habitués à travailler avec les plus grands noms de la musique classique et qu'ils ont déjà collaboré avec des acteurs comme Nicole Garcia, les musiciens sont évidemment flattés de cette présence et se prêtent, pour certains, à une séance de selfies avec la comédienne, entre deux répétitions.

Clément Dufour, première flûte, reconnaît que le premier contact a été particulier : _"Ça fait toujours bizarre au début de travailler avec une personne que l'on ne connait que sur grand écran. Mais très vite, on oublie. J'ai été très frappé de son engagement, sa concentration et sa vision artistique de l'oeu_vre. Pour nous c'est exceptionnel, très chouette".

Cette représentation en Roumanie est unique, il n'est pas prévu de programmer ce concert à Lille, lors de la prochaine saison. Mais le directeur musical de l'ONL compte bien profiter du voyage pour faire la proposition à Marion Cotillard.