L'Orchestre régional du Pévèle-Mélantois joue Fame au Colisée de Roubaix !

C'est l'une des comédies musicales mythiques des années 80 : Fame ! L'Orchestre régional du Pévèle-Mélantois propose une version de ce spectacle au Colisée de Roubaix, ces vendredi et samedi. Une centaine de personnes sont impliquées dans le projet, et toutes sont bénévoles.

Fame : vous connaissez sans doute. C'est une comédie musicale mythique des années 80, il y a eu le film, la série télé, de multiples versions, à Broadway et ailleurs. Vous pouvez la voir sur scène, le vendredi 24 et le samedi 25 novembre, au Colisée de Roubaix. Une reprise 100% nordiste, proposée par l'Orchestre régional du Pévèle-Mélantois.

Cet orchestre à vent, spécialiste du répertoire des musiques d'harmonies, est constitué de 40 musiciens, qui répètent depuis plus de deux ans. Ils ont recruté des chanteurs, des danseurs, des acteurs, les 110 personnes qui participent à l'aventure, âgées de 11 à 70 ans, sont bénévoles.

L'Orchestre régional du Pévèle-Mélantois

On est prêts

A quelques heures de la répétition générale, et des représentations, les artistes se disent sereins, même si le chef d'orchestre, à l'origine du projet, Hubert Gressier, souligne qu'"il y avait Texas sur la même scène la semaine dernière !". Hélène Dupont, metteuse en scène de Fame, ajoute : "on est prêts. Ca me fait même peur, on est bien prêts !"

Adaptation musicale signée Paul Gaspar

L'adaptation des musiques de Fame qui seront jouées ces deux soirs, a été faite sur-mesure pour l'orchestre par Paul Gaspar, musicien new yorkais de renom, qui fait le déplacement pour l'occasion.

Franck Maillot, comédien et chanteur, joue le rôle de M. Myers, le professeur de théâtre, lui qui, "né juste avant les années 80", regardait "Fame le samedi après-midi". Il promet "des frissons" au public. 2600 des 3000 places sont déjà réservées, il en reste quelques unes pour samedi, un peu plus pour vendredi. Réservations sur le site du Colisée de Roubaix.

Mr Myers et Nick Piazza

