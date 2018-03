Échirolles, France

D’un côté, Zahia Ziouani, cheffe de l’Orchestre Symphonique Divertimento au parcours singulier, en résidence à La Rampe pour cette saison encore ; de l’autre, la chanteuse Luce, électron libre de la pop. Au final, un concert inédit autour des standards du jazz. Ça va swinguer !

Zahia Ziouani, cheffe de l’Orchestre Symphonique Divertimento, évoque sa résidence à La Rampe d'Echirolles Copier

L’Orchestre Symphonique Divertimento, créé il y a une vingtaine d’années par Zahia Ziouani, réunit près de 70 musiciens. Ancré en Seine-Saint-Denis, il se produit en France et dans le monde entier, autour de concerts originaux et ambitieux, allant des répertoires classiques à la musique d’aujourd’hui. Après un voyage de part et d’autre de la Méditerranée avec le concert D’une rive à l’autre présenté en mai dernier, Zahia Ziouani nous emmène avec Showtime ! dans le Manhattan rêvé du swing et des crooners.

L’énergie de l’orchestre, croisée à l’espièglerie artistique de Luce, nous offre une traversée réjouissante à travers les œuvres emblématiques du répertoire symphonique américain du XXe siècle jusqu’à l’univers du jazz qui les ont inspirées. De Cole Porter à Ella Fitzgerald, en passant par Franck Sinatra, des airs de La Nouvelle-Orléans souffleront sur Échirolles !

Showtime ! à la Rampe d'Echirolles jeudi 5 avril à 20h avec présentation des Musiques d'Amérique par l’Orchestre Symphonique Divertimento à 18h30.