L'orgue de la cathédrale de Perpignan, l'un des plus vieux de France, va rester muet pendant 18 mois

Vieux de 500 ans, ce géant de 14 mètres est dans un état jugé préoccupant. La restauration va nécessiter un an et demi. Le chantier sera aussi l'occasion de réactiver un vieux mécanisme tombé dans l'oubli depuis deux siècles, permettant d'actionner à distance la mâchoire d'une sculpture...

Le chantier s'annonce exceptionnel, à la hauteur de ce mastodonte de bois et d'étain qui trône depuis plus de cinq siècles dans la cathédrale de Perpignan. Classé monument historique, le grand orgue va bénéficier d'un vaste chantier de restauration pendant au moins 18 mois. Avec ses 13,60 mètres de haut et ses 3500 tuyaux, il s’agit d’un des plus grands buffets d’orgue gothiques conservés en France, mais aussi l'un des plus anciens (fin du XVe siècle).

Lors d'une expertise récente, l'état général de l'orgue a été jugé "préoccupant" : "il justifie des travaux importants", selon Carine Durand, conservatrice des Monuments historiques à DRAC Occitanie, "l’orgue a subi les injures du temps" : l'instrument est encrassé aussi bien par la fumée des cierges que par les poussières provoquées par les travaux de restauration de la cathédrale dans les années 2.000. "De nombreux incidents ou pannes affectent régulièrement son fonctionnement. L’accorder devient de plus en plus difficile".

Interview de Jean-Pierre Baston, organiste titulaire de la cathédrale de Perpignan Copier

"Le mal est profond", confirme Jean-Pierre Baston, l'organiste titulaire, par ailleurs professeur au conservatoire de Perpignan, "l'instrument est très sale, ce qui affecte sa sonorité. Mais surtout, la mécanique est très fatiguée. Quand vous appuyez sur les touches des différents claviers, cela actionne des pièces qui se trouvent parfois à 5, 7 ou 10 mètres de l'organiste. Cette tringlerie n'a pas été refaite depuis 1857, elle n'en peut plus !".

Des pannes à répétition

Depuis plusieurs années, l'orgue subit régulièrement des pannes. "Le plus embêtant, c'est quand il se produit un cornement : tout d'un coup, un note se met à parler toute seule et ne s'arrête plus. La seule solution, c'est de couper le moteur. En plein concert ou en pleine messe, l'orgue s'arrête, c'est le silence !". Il arrive aussi que certaines notes du clavier, subitement, ne produisent plus aucun son. Du fait de ces déboires à répétition, aucun concert n'a pu être programmé à la cathédrale depuis plusieurs années.

Avant d'être réduit au silence, le grand orgue de Perpignan s'est offert un dernier tour de piste en décembre dernier, avec l'une des œuvres les plus célèbres de Bach. L'instant a été immortalisé en vidéo par la mairie de Perpignan. Par chance, aucune panne n'a perturbé l'enregistrement. "L'orgue parait sonner très bien. Mais nous sommes convaincus qu'il sonnera vraiment beaucoup mieux une fois qu'il aura été restauré !"

Démontage complet

Au cours des 18 mois de travaux, l'orgue va faire l'objet d'un nettoyage complet et de nombreuses réparations seront effectuées. Vieille de 150 ans, la mécanique sera restaurée en profondeur. L'objectif est de retrouver son état originel, tel qu'elle avait été conçue entre 1854 et 1857 par Aristide Cavaillé-Coll, le plus célèbre facteur d'orgue de l'Histoire de France. "L’opération concernera également la tribune, notamment son garde-corps qui sera nettoyé, désinsectisé, traité, consolidé et restauré, ses éléments cassés réintégrés", précise la DRAC.

D'un montant de plus de 300.000 euros (entièrement financé par l'Etat), les travaux de restauration sont menés par le facteur d’orgue Laurent Plet, originaire de l'Aube. Les 3.500 tuyaux seront démontés à tour de rôle pour être nettoyés ou réparés. Exceptée la présence d'un échafaudage pendant quelques semaines, le chantier ne sera pas visible. Mais le temps des travaux, l'orgue restera totalement muet lors des messes et cérémonies.

La "tête du maure" va de nouveau claquer des dents !

Le chantier sera aussi l'occasion de réactiver un vieux mécanisme tombé dans l'oubli depuis deux siècles, permettant d'actionner à distance la mâchoire de la "tête du maure", une tête sculptée en bois, située à la base de l'orgue. "Cette tête très impressionnante est reliée à une pédale que manipule l'organiste", explique Jean-Pierre Baston, "cette 'pédale d'orage' actionne les cinq touches les plus graves du pédalier, provoquant un vrombissement évoquant le tonnerre : c'est un effet qui était très populaire autrefois".

Jean-pierre Baston : "j'ai demandé que le mécanisme soit réactivé" Copier

Mais au XIXe siècle, un archiprêtre de la cathédrale qui ne partageait pas l'enthousiasme des fidèles, a fait débrancher la tringlerie qui permettait d'actionner la mâchoire de la "tête du maure". "Ce n'est pas un gros travail pour réactiver le mécanisme. Evidemment, j'ai demandé que ce soit fait !".