L'orgue de la collégiale Saint-Barnard à Romans, chante à nouveau

L'orgue et les vitraux de la collégiale Saint-Barnard brillent à nouveau dans la collégiale Saint-Barnard de Romans-sur-Isère. Ils ont été inaugurés ce dimanche 9 octobre 2022 par l’association des amis de la collégiale et la ville de Romans-sur-Isère. L'ensemble avait été sévèrement endommagé en 2019 par un violent orage de grêle.

L'orgue de la collégiale Saint-Barnard renaît après trois ans de restauration. © Radio France - Erwan Chassin

Ce jour-là, les vitraux avaient été détruits à près de 80% et l'eau, les grêlons mais aussi les morceaux de verre avaient fortement endommagé l'orgue classé monument historique. Il aura fallu trois ans de travaux et 270 000 € financés par les assurances et la DRAC - la direction régionale des affaires culturelles.

Les vitraux remis en état de la collégiale Saint-Barnard ont été inaugurés par la ville de Romans-sur-Isère et l'association des Amis de la collégiale. © Radio France - Erwan Chassin

C'est le facteur d'orgues Michel Formentelli, gérant de la facture d'orgues Saby à Saint-Uze, dans la Drôme, mais aussi en Italie, qui s'est chargé de la restauration de l'instrument de musique. "C'est tout un symbole de la ville qui revit" se réjouit Marine Bellier, responsable de la valorisation du patrimoine à la ville de Romans. Ce n'est qu'une première phase de travaux puisqu'une seconde phase est déjà dans les tuyaux.

Mais avant un diagnostic de l'ensemble de l'édifice classé monument historique doit être réalisé. Il débute dès le mois de novembre.