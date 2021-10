L'Orléanais Supernova sacré champion du monde de beatbox à Varsovie

Il s'appelle Martin Geunens, alias Supernova. Et il vient d'être sacré champion du monde de beatbox en duo avec son collègue Tim Vandroogenbroeck, "FootboxG". Tous les deux sont belges, mais Martin Geunens a posé ses valises à Orléans il y a un peu plus d'un an maintenant. Le week-end dernier, ces deux beatboxers, sous le nom de groupe "Middle School", étaient à Varsovie pour le Grand Beatbox Battle World League. C'est la plus grosse compétition de Beatbox au monde, qui a lieu tous les ans depuis 2009, organisée par SwissBeatbox la plus grosse plateforme vidéo dédiée au Beatbox. Ils repartent avec le premier prix.

Cette victoire, c'est le résultat de nombreuses années de travail. Qu'est-ce qu'elle vous apporte ?

C'est vraiment une libération, parce que ça va faire une petite dizaine d'années que je suis dans le beatbox. Ça me rebooste énormément. J'ai toujours mis la priorité sur le beatbox, au plus grand plaisir de mes parents. Mais c'est qu'à partir de maintenant que je ne regrette plus du tout ! On est fiers de nous parce que c'est énormément de travail qui a qui a payé. La dernière édition du championnat en 2019, on avait fini deuxièmes. Là, on s'est rendu compte qu'on était capables, et du coup, on s'est dit "on se prépare dès maintenant". Donc cette victoire, c'est deux ans et demi de travail pour deux soirs de prestation. J'aime bien me dire que j'ai gagné une carrière en gagnant ce championnat-là, parce que maintenant, c'est sûr qu'on va se faire inviter à droite, à gauche pour aller juger des battles, pour faire des spectacles etc.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quelle est l'histoire de votre groupe Middle School ?

J'ai rencontré Tim "VDB" [Vandroogenbroeck] vers 2014 et à ce moment-là, moi, j'étais encore à mes débuts. Le plus gros titre que j'avais, ça devait être vice-champion de Belgique. Tim est arrivé, c’était un petit enfant qui faisait ses premiers bruits de beatbox. J'ai vu un potentiel de fou en lui et du coup, je l'ai suivi de près pendant longtemps. Disons que c'était mon poulain jusqu'en 2018 ! Cette année-là, il m'a carrément battu en solo, il est devenu champion de Belgique. Tous les deux, on a une alliance de deux styles qui se ressemblent un peu au niveau des influences musicales, mais qui ne les exploitent pas du tout de la même manière. Moi, je vais être un peu plus centré sur les fréquences graves avec un petit côté mélodieux, alors que lui va être beaucoup plus énergique, beaucoup plus technique, plus impressionnant.

Martin Geunens, alias Supernova, est orléanais depuis un peu plus d'un an. Après presque 10 ans dans le monde du beatbox, il remporte son premier titre de champion du monde. - DR

Le beatbox, c'est un art encore peu connu. Vous pouvez nous en parler ?

C'est clair que ça reste quelque chose d'assez méconnu du grand public. Mais l'audience du beatbox explose ces dernières années : le championnat à Varsovie était complet des mois et des mois à l'avance. Des gens viennent de toute l'Europe. Mais le grand public se fait souvent une fausse idée du beatbox, c'est dommage. Il y a plusieurs styles, c'est une classification faire par les beatboxers eux-mêmes. On va avoir ce qui s'appelle la manière un peu "old school", donc la vieille manière de beatboxer. Ça consiste en reproduire des sons qui existent déjà, que ce soit des chansons, des instruments.

Petite leçon de beatbox, avec Supernova, champion du monde et Olréanais ! Copier

Ensuite on a la "New School", la nouvelle manière de beatboxer. C'est une recherche de nouveaux sons, qui est beaucoup plus intéressante parce qu'on se rend compte que le corps humain a des possibilités infinies. Il suffit de changer quelque chose, quelque part dans son corps, et ça fait un autre son. C'est aussi pour ça que j'ai pris ce nom de groupe là : on est à mi-chemin entre les deux.