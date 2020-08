L'Orléans Loiret Basket débute sa préparation dans un contexte bouleversé par le coronavirus

Les joueurs et les entraîneurs de l'Orléans Loiret Basket se sont retrouvés ce lundi 3 août au Palais des Sports, après cinq mois sans compétitions et sans entrainement collectif. La reprise du championnat de Jeep Elite est fixée au 26 septembre, mais la phase de préparation sera forcément affectée.

Cela fait presque cinq mois que le parquet du Palais des Sports d'Orléans n'avait pas retenti des rebonds des ballons de basket, et des chaussures de sport qui grincent sur le sol. Pour Giovan Oniangue, l'ailier de l'Orléans Basket, qui a resigné au club pour deux ans, l'émotion est forte, ce lundi 3 août : "se retrouver tous ensemble, retrouver le bruit des ballons, être avec les autres, ça fait du bien".

C'est la tonalité générale, chez les joueurs, qui commencent leur premier entraînement par une séance d'étirements : le bonheur de se retrouver... ou de se découvrir, car cette saison l'OLB compte huit nouveaux joueurs sur les dix de l'équipe élite. Mais tous ne sont pas présents, les quatre joueurs américains recrutés par le club sont encore aux Etats-Unis, coincés par l'épidémie de Covid 19.

Une procédure compliquée pour faire venir les joueurs américains

Et à la direction du club, personne ne sait vraiment quand ils vont arriver. "On a fait les démarches auprès de la direction du travail, puis des consulats là-bas, mais ils sont presque tous fermés dans le pays" explique Vincent Fontaine, le directeur des opérations sportives de l'OLB. "Pour les demandes de visa, c'est forcément beaucoup plus compliqué. On espère qu'ils seront là vers le 15 ou le 20 août, mais rien n'est sûr. En même temps tous les clubs français sont dans la même situation, on n'est pas tous seuls et la Ligue nous aide beaucoup !"

Séance d'étirements pour les joueurs de l'Orléans Loiret Basket, sous les yeux de l'entraineur Germain Castano © Radio France - Anne Oger

Le staff a donc modifié son programme de préparation, pour se donner toutes les chances d'avoir un effectif au complet au moment du stage de préparation, une phase importante avant la reprise du championnat : "on devait le faire au mois d'août, finalement on le décale au 10 septembre, on espère qu'ils seront arrivés" précise Vincent Fontaine.

Des tests de dépistage chaque semaine pour les joueurs

Germain Castano, l'entraineur de l'OLB, reconnait que ces huit semaines de préparation vont être un peu compliquées, qu'en tout cas il faudra s'adapter : "on fera au jour le jour. D'abord parce qu'il faut qu'on sache comment sont les joueurs physiquement, après cinq mois, même si en joueurs professionnels ils se sont entraînés. Et puis parce qu'on ne va pas commencer à parler de philosophie de jeu tant que la moitié de l'équipe n'est pas là !"

L'autre réalité de cette reprise au temps du coronavirus, c'est l'obligation, pour les joueurs et pour le staff, de subir des tests de dépistage chaque semaine. Les premiers ont commencé le jeudi 30 juillet, les autres se sont poursuivis ce lundi au moment de la reprise de l'entraînement.

Comment on fera quand l'un de nous sera positif ?

Une perspective qui à la fois rassure et inquiète Gary Florimont, le pivot de 32 ans qui vient de signer à l'OLB après une saison au Paris Basket. "Comment on va faire quand l'un de nous sera positif au Covid 19 ? Parce que ça va forcément arriver. Ce sera lequel, comment on va réorganiser l'effectif, tout ça ce sont des questions qu'on se pose".

Et puis ces tests, c'est toute une organisation pour le club : "entre les joueurs, les espoirs, le staff, ça fait une cinquantaine de personnes à tester chaque semaine" explique Vincent Fontaine. "Et pour le moment, on se déplace à l'hôpital. On essaie de voir si on peut s'organiser autrement. Mais de nouvelles directives sont attendues le 15 août, on verra... Moi je ne suis pas rassuré, vue la tendance".

En tout cas pour son premier match amical, prévu le 21 août à Orléans contre Blois, l'OLB a prévu de limiter la jauge des spectateurs, sans doute pas plus de 1000.