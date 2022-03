L'ouverture de la pêche en Vaucluse pour les rivières de 1ère catégorie

Ouverture pour les rivières de 1re catégorie pour les 13 000 pêcheurs vauclusiens ce samedi 12 Mars. Un département avec 400 km de rivière déjà de 1ere catégorie et 700 hectares de lacs, plans d'eau et étangs. La pèche dans les sorgues ouvrira le 2 Avril pour les truites fario et arc-en-ciel.

Cette nouvelle saison s’achèvera le 18 septembre. La pêche au brochet dans les eaux de 1ère catégorie elle ne sera autorisée qu’à compter du samedi 30 avril 2022. Tout brochet capturé entre le 12 mars et le 29 avril 2022 devra donc être remis à l’eau.

Quant à l’ombre commun, il ne sera possible de le pêcher que du 21 mai au 18 septembre 2022 en 1ère catégorie et du 21 mai au 31 décembre 2022 en 2ème catégorie et uniquement en no kill dans les deux cas.

Pour cette ouverture et dans les rivières de 1ère catégorie, les pécheurs n'ont droit qu'à six prises

La carte de pêche peut être obtenue chez les magasins dépositaires, amicales de pêche locales ou par internet sur www.cartedepeche.fr.

Les braconniers à la pêche ça existe comme au lac de Saint Chamand à Avignon raconte Michel Boyer , trésorier de l'Amicales de Pêche d’Entraigues, du Pontet et de Saint-Saturnin-lès-Avignon Copier

