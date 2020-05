L'ouverture des plages se prépare en Charente-Maritime

Quand pourrons nous retourner sur le sable en Charente-Maritime ? Les élus et les services de l'Etat préparent la réouverture des plages. L'objectif est de pourvoir permettre aux Charentais-Maritimes d'y aller pour le week-end de l'Ascension, mais elles seront un peu différentes d'avant le covid-19.

Quand pourrons nous mettre les pieds dans l'eau, à nouveau écouter le bruit des vagues ? Avec le confinement, nous éprouvons tous un besoin irrépressible de nous rapprocher de l'océan. Mais il faut encore être un peu patient, les procédures d'autorisations sont en cours : une deuxième réunion a lieu ce jeudi entre les élus et les services de l'Etat à Rochefort. Les communes pourraient déposer dans la journée les dossiers de demande de dérogation à la fermeture qui restent la règle. Combien pourront rouvrir ? Dans quelles conditions ? Les grands principes sont déjà définis, on sait à quoi ressemblera la plage en ces temps d'épidémie.

Quatre grandes règles

Les plages de Charente-Maritime seront dynamiques, les élus et les services de l'Etat sont tombés d'accord : on pourra y marcher, y courir, traverser le sable pour aller à l'eau, il pourra même y avoir des animations : "des activités de gymnastique par petits groupes de moins de 10 personnes par exemple, ce qui peut être intéressant" indique Jean-Louis Léonard, le maire de Chatelaillon président délégué de l'Association Nationale des Elus du Littoral . Mais pas question d'y pique-niquer, de s'asseoir sur le sable, et de bronzer sur les plages.

Autre règle : il y aura une entrée, et une sortie, avec des circulations bien définies pour éviter que les personnes se croisent sur le sable, comme ce qui a été mis en place sur les marchés. Les élus sont aussi tombés d'accord pour qu'il y ait des horaires d'ouverture : de 7h le matin pour ceux qui veulent venir courir tôt, à 19h ou 20 heures, selon les communes. L'heure de fermeture en soirée pourrait être différente mais l'objectif est d'éviter les grands rassemblements nocturnes.

Mais le critère essentiel, pour obtenir la réouverture des plages sera la capacité des communes à faire respecter ces règles ainsi que la distanciation sociale. "Il faut que les mesures mises en place puissent être contrôlées dans de bonnes conditions" prévient Nicolas Basselier le préfet de la Charente-Maritime. Ce qui suppose une information du public, "il est très important de rappeler que sur la plage comme ailleurs, les mesures barrières, la distanciation sociale, l'interdiction des regroupements de plus de 10 personnes doivent être respectés" et ce qu'on appelle une gestion des flux : l'organisation de circulations qui doivent permettre d'éviter les regroupements sur la plage. Mais aussi la présence de personnels pour sensibiliser et contrôler.

Des kilomètres de plage à La Tremblade (ici plage de l'embellie). © Maxppp - Ronan Chérel

Et c'est ce qui risque d'être difficile dans certaines communes qui ont des kilomètres de plages, comme La Tremblade sur la côte sauvage, ou qui ont plusieurs plages comme la ville de Royan. "_Les communes devront faire des choi_x" annonce Jean-Louis Léonard, le président délégué de l'Association Nationale des Elus du Littoral, "soit sur certains secteurs de la plage soit sur certaines plages". Certaines communes n'ouvriront peut-être pas toutes leurs plages : "ça dépendra des moyens qu'elles auront pour faire respecter les règles".

Si les communes peuvent remettre leurs dossier de demande de dérogation en Préfecture ce jeudi, les services de l'Etat pourraient délivrer les premières autorisations d'ouvertures avant le week-end, mais l'objectif des élus reste le week-end de l'Ascension.