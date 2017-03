L'ouverture du musée de la préhistoire à Saulges

Ce n'est pas tous les jours qu'un nouveau musée ouvre en Mayenne. Mais c'est le cas ce samedi avec le musée de la préhistoire des grottes de Saulges.

La préhistoire, c'est une époque qui fascine les petits et les grands. Et ce musée offre l'opportunité d'en savoir plus. Une grande salle dans le bâtiment rénové qui abritait auparavant le restaurant du site. A l'intérieur, l'ambiance y est lumineuse et agréable : des murs gris, un mobilier blanc et des vitrines qui regorgent d'objets de l'époque préhistorique. De quoi retracer 400 000 euros d'histoire en Mayenne.

Des os d'animaux préhistorique. © Radio France - Gildas Menguy

Pratique

Ouverture ce samedi 18 mars et tous les jours jusqu'au 14 novembre : de 10h à 12h et de 14h à 17h30. En continu de 10h à 18h30 en juillet août.

Tarifs : 4 euros pour les adultes ; 3 euros pour les 5-12 ans, les étudiants et demandeurs d'emploi.