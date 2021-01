L'UCPA Sport Station de Reims accueille ses premiers petits patineurs

Pour la première fois, des enfants ont foulé la glace de la toute nouvelle patinoire de l'UCPA Sport Station de Reims. Covid oblige, seuls les mineurs étaient autorisés et ils étaient en nombre limité. Mais ça n'a pas suffi à gâcher la fête.

Après un report à cause de la crise sanitaire, la patinoire de l'UCPA Sport Station du Grand Reims a ouvert ses portes ce mercredi. Une journée d'initiation a permis de découvrir le plaisir de la glace à une soixantaine d'enfants, ainsi que la piste de 1200 m², en partie extérieure.

Des sourires derrière les masques

Pour Anna, 4 ans, le verdict est sans appel, cette séance de patinage était "très bien". Elle est venue ce mercredi découvrir la discipline avec sa soeur Aïcha, qui n'est pas peu fière de sa première fois sur la glace : "Dehors, j'ai patiné un petit peu sans tenir le chariot et je ne suis pas tombée", se réjouit-elle. Giuliano, lui, a déjà patiné. Alors il a décidé de tout essayer : "J'ai fait du patinage, des slaloms et après je suis allé sur la patinoire dehors".

D'autres ont savouré le plaisir de retrouver la glace, comme Justine : "J'adore le patin, c'est trop bien", jubile la jeune fille de 13 ans. "En plus, avec le Covid, tout est fermé donc c'est bien", rajoute-t-elle.

Le plaisir d'enfin faire découvrir l'UCPA Sport Station

Mais il n'y a pas que les enfants qui ont retrouvé les joies de la glisse : Sylvian est moniteur et il encadre les enfants. Ce jeune rémois, qui patine depuis 20 ans et pratique le hockey en compétition, commençait à sentir des fourmis dans ses jambes. Jusqu'à cette semaine, il n'avait plus foulé la glace depuis plusieurs mois : "C'est un réel plaisir après des mois sans sport, surtout pour nous les adultes. Recevoir un public jeune, ça nous permet de remonter sur les patins", explique-t-il. "Je suis aussi heureux que les enfants", avoue-t-il en riant.

Du côté de la direction de l'UCPA Sport Station | Grand Reims, la joie est aussi au rendez-vous. "L'équipement enfin ouvre ses portes. On permet à certains enfants de glisser, de découvrir, de voir ce qu'on propose à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment une bonne journée", affirme soulagé Benjamin Marchal, le responsable de la patinoire.

Pour prolonger le plaisir, l'école de glace de l'UCPA s'est ouverte pour ceux qui veulent dompter la glace. Les renseignements sont à retrouver sur son site.

