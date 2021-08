L'un des anciens Daft Punk va composer la musique d'un ballet pour l'Opéra de Bordeaux

Il y aura bien un Daft Punk aux commandes d'un ballet de l'Opéra National de Bordeaux. Thomas Bangalter, séparé de son binôme Guy-Manuel de Homem-Christo en février dernier, se lance un nouveau défi en composant la musique du spectacle "Mythologies" qui se déroulera du 1er au 10 juillet. Les partitions seront orchestrées par Romain Dumas et par l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine pour 20 danseurs, le tout chorégraphié par Angelin Prejlocaj.

Sur son site internet, l'Opéra de Bordeaux explique "avec Mythologies, Angelin Preljocaj explore les rituels contemporains et les mythes fondateurs qui façonnent l’imaginaire collectif".

De quoi transformer la création de l'ancien Daft Punk, qui avait trusté les scènes internationales de musique électro pendant plus de vingt ans, décrochant même six Grammy Awards pour les tubes Get Lucky, Harder, Better, Faster, Stronger ou l'album Random Access Memories.