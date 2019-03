L'un des concurrents de Top Chef ouvre un restaurant à Brest

Brest, France

Le téléphone ne cesse de sonner. Guillaume Pape, toujours en compétition dans "Top Chef", l’émission culinaire de M6, a le sourire, il vient de faire son premier coup de feu, à l'Embrun, le restaurant ouvert ce mardi avec sa compagne Marlène Breton, rue de Lyon à Brest. "Top Chef, je n'y pense même plus ! On a enregistré toute la saison à l'automne. C'était une expérience très enrichissante. Et maintenant, on a le nez dans le guidon, avec cette ouverture."

"J'ai beaucoup appris"

"J'ai beaucoup appris à Top Chef. Etre coaché par des chefs comme Michel Sarran ou Philippe Etchebest, c'est fabuleux" estime le cuisinier de 27 ans qui a déjà une longue expérience dans les cuisines. Formé à Brest, Guillaume Pape a fait ses gammes dans les Pyrénées et en Savoie. Il a aussi été le second d'Olivier Bellin, à l'auberge des Glazicks, le restaurant deux étoiles au Guide Michelin de Plomodiern.

L'Embrun, à découvrir rue de Lyon à Brest avec un menu d'appel le midi, à 28 euros. Le soir, les menus proposés oscillent entre 42 et 78 euros.