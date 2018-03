Alpe d'Huez, Huez, France

Organisé depuis 2005 à Boom en Belgique, le festival Tomorrowland est l'un des plus connus des amateurs de musique électro. Pour la première fois en mars 2019, il connaîtra une déclinaison hivernale à l'Alpe d'Huez. Pendant trois jours à partir du 13 mars, 30.000 festivaliers seront attendus à 1.800 mètres d'altitude. La billetterie ouvrira le 8 septembre prochain.

"A l'Alpe d'Huez on le vit comme la première fois où l'on a reçu le Tour de France" - François Badjili, le directeur de l'office de tourisme

"L'Alpe d'Huez a une grosse culture de l'événementiel. Là on était à la recherche d'un événement qui est un aura à l'international. Ce genre d'événement connu dans le monde entier nous permet d'attirer une clientèle un peu plus jeune que d'habitude puisque la moyenne d'âge est de 31 ans. C'est une clientèle de jeunes actifs qui gagnent bien leur vie, qui ont peu de temps de vacance, et quand ils partent, ils partent pour profiter. Pour l'année 2019, et la semaine qui suivra la fin des vacances scolaires, c'est aussi pouvoir booster les fins de saisons qui sont un peu plus dur."

Plusieurs offres seront proposées à partir de septembre 2018. Pour le pack complet incluant sept nuitées, le forfait remontées mécaniques et l'entrée au festival, il faut tout de même compter 825 euros.