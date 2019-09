Cap à l'Est pour la 21e édition des "Rencontres du cinéma de montagne" de Grenoble

Les Rencontres du cinéma de montagne qui auront lieu du 5 au 9 novembre mettront la Pologne à l'honneur avec la venue de deux figures de l'himalayisme : Krzysztof Wielicki, collectionneur de 8 000 et "Piolet d'or", et Adam Bielecki, qui s'était porté au secours d'Elisabeth Revol en janvier 2018.

Grenoble, France

L'expédition polonaise au K2 ( 8 611 mètres ) au début de l'année 2018 avait tenu en haleine les réseaux sociaux et les sites spécialisés avant de susciter l'intérêt des médias "traditionnels", mais pour d'autres raisons. C'est d'abord que le 2ème sommet le plus haut de la planète après l'Everest restait - et reste encore aujourd'hui - à conquérir en hiver. La Pologne, pays de rudes alpinistes, avait mis le paquet pour prendre d'assaut la montagne : une équipe de 13 alpinistes ( dont plusieurs avaient déjà gravi le K2 en version printanière ), un chef d'expé bien capé, et deux mois de siège.

Le K2 ( 8 611 mètres ) n'a encore jamais été gravi en hiver - Ladek Mountain Festival

Quand Adam Bielecki interrompait son ascension pour porter secours à Elisabeth Revol

Les passionnés d'aventures au pays de l'oxygène rare suivaient l'expédition à distance quand la machine s'est emballée : fin janvier, l'alpiniste drômoise Elisabeth Revol et le Polonais Tomasz Mackiewicz se sont retrouvés en grande difficulté à la descente du Nanga Parbat, un autre sommet de plus de 8 000 mètres. Quatre des membres de l'expédition sur le K2 avaient alors interrompu leur ascension et sauté dans un hélicoptère pakistanais pour rejoindre le pied de la montagne.

Elisabeth Revol au Festival international du film de montagne d'Autrans en 2017 © Radio France - Lionel Cariou

Denis Urubko et Adam Bielecki avaient alors sprinté dans le mur Kinshofer du Nanga Parbat pour sauver Elisabeth Revol, coincée à plus de 6 000 mètres d'altitude. Pour "Tomek", bloqué bien plus haut, il était trop tard. Cette épisode est raconté en image dans le film The Last Mountain qui retrace, de l'intérieur, toute l'expédition polonaise au K2. Outre l'opération de secours, on revit toutes les péripéties de l'aventure : Adam Bielecki blessé au visage par une chute de pierres, le demi-tour à 7 600 mètres et l'échappée en solo de Denis Urubko, contre l'avis du chef et de l'équipe...

Le film sera projeté le jeudi 7 novembre au Palais des Sports de Grenoble lors d'une soirée consacrée à la Pologne. Car cette année, les Rencontres sont partenaires du festival de Ladek ( 200 km à l'est de Varsovie ) qui débute ce jeudi. L'ambassadeur de France doit y remettre la légion d'honneur à Denis Urubko et Adam Bielecki pour le sauvetage d'Elisabeth Revol. Et le 7 novembre, Adam Bielecki sera également à Grenoble pour les Rencontres du cinéma de montagne, dont France Bleu Isère est partenaire. Bielecki, 36 ans aujourd'hui, a déjà réalisé deux premières ascensions hivernales sur des 8 000 au Gasherbrum I ( 2012 ) et au Broad Peak ( 2013 ).

Krzysztof Wielicki, l'homme des 8 000

Mais Adam Bielecki est encore très loin du palmarès de son illustre aîné Krzysztof Wielicki, le chef de l'expédition au K2 en 2018. Lui aussi sera présent sur la scène du Palais des Sports le 7 novembre, auréolé de son "Piolet d'or carrière" qui lui sera décerné ce week-end à Ladek par le Groupe de Haute-Montagne (GHM). Les Piolets d'or sont un peu à l'alpinisme ce que les Oscars sont au cinéma... "C'est un choix logique, explique le président du GHM Christian Trommsdorff, au vu de sa longue liste de courses en haute-altitude. Et c'est le cinquième homme à avoir gravi les quatorze sommets de plus de 8 000 mètres, en grande partie dans un style très léger, voire en solo et en hiver." Krzysztof Wielicki a notamment participé à la première ascension hivernale de l'Everest ( 8 848 mètres ) en 1980 et réalisé "un solo remarquable" dans la face Sud du Shishapangma ( 8 027 mètres ) treize ans plus tard.

Krzysztof Wielicki, le 5ème homme à avoir gravi les quatorze 8 000 - Ladek Mountain Festival

Christian Trommsdorff, président du Groupe de Haute-Montagne (GHM) © Radio France - Lionel Cariou

Le très-haut niveau mondial après la maternité

Autre film diffusé lors de la soirée du 7 novembre : Mum, le portrait de Kinga Ociepka*, première Polonaise à avoir gravi une voie d'escalade cotée 9a.

Kinga Ociepka est la première Polonaise à avoir atteint le niveau 9a - Ladek Mountain Festival

"Le parcours de cette grimpeuse de compétition, championne du monde, nous a semblé intéressant, justifie Pierre-Loïc Chambon, directeur de la Mission Montagne de Grenoble et organisateur des Rencontres. Elle a décidé d'avoir des enfants et suite à ses deux maternités, elle s'est dit que la passion était toujours là et qu'elle avait envie de grimper à nouveau. Ce qui est impressionnant c'est qu'elle soit allée plus haut que son niveau précédent !"

Pierre-Loïc Chambon, directeur de la Mission Montagne de Grenoble © Radio France - Lionel Cariou

Les grimpeuses de 9a sont peu nombreuses dans le monde et on pourrait croire que pour atteindre ce niveau il ne faut penser qu'à l'escalade et manger des graines. Or Kinga Ociepka fait la démonstration que c'est possible car c'est une question de motivation et d'équilibre intérieur : ça le film Mum le montre bien" - Pierre-Loïc Chambon

Le programme complet de cette 21ème édition des Rencontres du cinéma de Grenoble sera dévoilé le 4 octobre. Nouveauté cette année : l'après-midi du 6 sera consacrée aux enfants et aux familles avec des projections gratuites et des ateliers animés par des associations d'éducation à l'environnement.

* Kinga Ociepka ne pourra être présente à la projection