L'une de ses découvertes symbolise le centre géographique de la France : François Pajonnet remis à l'honneur

ll fut le premier archéologue berrichon et même s'il est tombé dans l'oubli, il est à l'origine d'un monument unique : la colonne de Bruère-Allichamps qui symbolise le centre géographique de la France. François Pajonnet est au coeur d'une publication signée par un passionné d'histoire locale.

François Petit vient de sortir un recueil sur les paroisses d'Allichamps et de Farges. François Pajonnet fut en effet le prêtre du prieuré d'Allichamps de 1740 à 1793. L'épitaphe sur sa tombe au cimetière de la Celle résume le personnage : il aimait Dieu et les antiquités !

François Petit, historien local, auteur de ce fascicule sur les prieurs d'Allichamps. © Radio France - Michel Benoit

François Pajonnet attendra une dizaine d'années avant de commencer à creuser les alentours. Il mettra au jour de nombreux vestiges : pièces de monnaie, statuettes, sarcophages, poteries, pierres lapidaires datant de la période gallo-romaine. Des vestiges que l'abbé Pajonnet revendra notamment à des collectionneurs pour financer ses fouilles. Certains sont visibles au musée du Berry à Bourges.

Le prieuré d'Allichamps, du XIIème siècle, ouvert à la visite tous les après-midis durant l'été. © Radio France - Michel Benoit

L'archéologue berrichon découvrira également deux bornes milliaires (des bornes de direction romaines) reconverties en sarcophages mérovingiens. La borne milliaire d'Allichamps a été installée par le duc Bethune Charost à Bruère en 1799. Elle symbolise aujourd'hui le centre géographique de la France. Jusque dans les années 60, les agriculteurs détournaient notamment les sarcophages de la nécropole voisine : ils utilisaient ces sarcophages comme piquets de clôture dans les pâtures.

Des sarcophages mérovingiens reconvertis en piquets de cloture dans les années 60 en Berry © Radio France - Michel Benoit

François Pajonnet est mort en 1806 à 94 ans. Ce fascicule sur les "Paroisses d'Allichamps et de Farges" et le Prieur François Pajonnet est vendu à la librairie de St-Amand-Montrond (8 euros) et bien sûr au prieuré d'Allichamps, ouvert tous les après-midi durant l'été, un monument roman du XIIème siècle reconverti en grange agricole après la révolution.