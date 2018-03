Elle était l'une des stars du film "L'Ours" de Jean-Jacques Annaud sorti en 1988. Âgée de 31 ans, Gogol est morte mardi lors d’un transfert au sein d’un nouvel espace dans le Parc zoologique de Beauval.

Morte des suites de l'anesthésie

L'animal a été endormi avant d'être transporté mais ne s'est pas réveillé "malgré tous les soins pris par l'équipe des vétérinaires et des soignants", a annoncé mercredi le parc zoologique de Beauval.

Morte des suites de l'anesthésie, "nos équipes connaissaient les risques mais nous souhaitions leur offrir un plus bel espace", a précisé le zoo sur son site. Et d'ajouter : "Issue donc du milieu de cinéma et très imprégnée par l’Homme, elle n’était absolument pas craintive et devint rapidement la mascotte du parc",

Une triste perte pour toutes nos équipes... 😢 Âgée de 31 ans, notre Gogol est décédée hier. https://t.co/5jnWqSu5YJpic.twitter.com/Za8pmnJES0 — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) March 28, 2018

Doublages dans le film "L'ours"

Gogol était arrivée à l'âge de deux ans dans ce zoo du Loir-et-Cher.

Elle avait fait des doublages dans le film "L'Ours". Selon Le Parisien, douze oursons ont servi de doublures pour ce film : "les douze oursons qui ont été élevés et dressés dans une nurserie, près du parc de Jacana à Sainte-Montaine en Sologne, étaient composés de dix femelles et deux mâles."