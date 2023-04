L'une des piscines préférées des Strasbourgeois en Allemagne va rouvrir

Fermée plus d'un an pour des travaux, l'une des piscines préférées des Strasbourgeois doit rouvrir avant la fin du mois de mai 2023 à Kehl, la ville frontalière en Allemagne. La piscine d'Auenheim avait fermé ses portes à cause de fuites d'eau importantes.

Les travaux se poursuivent avant la réouverture à la piscine d'Auenheim à Kehl. - Stadt Kehl C'est l'une des traditionnelles sorties de l'été pour les Strasbourgeois le dimanche : prendre une glacière avec le pique-nique et aller s'installer pour une bonne partie de la journée sur les pelouses de la piscine d'Auenheim à Kehl. Une sortie impossible en 2022, la piscine a été fermée toute la saison à cause d'un problème de fuites d'eau . Les travaux avancent Des travaux sont menés depuis, et Bodo Kopp, chef des services techniques de Kehl (TDK), responsables des piscines, annonce sur le site de la ville que la piscine découverte ouvrira bien comme prévu fin mai. En attendant, il faut terminer le carrelage et installer le nouveau système de régulation du chlore dans l'eau. Pour accueillir les visiteurs, une nouvelle caisse sera mise en place. Il sera possible de réserver et de payer par internet, et d'entrer dans la piscine grâce à un système de reconnaissance biométrique, ou en téléchargeant un QR code. Quant à la piscine découverte de Kehl, près du Rhin, elle est définitivement fermée. Mais le principe de la construction d'un nouveau complexe est acté, avec un bassin couvert et un autre en plein air. Le projet va prendre du temps, au moins cinq ans de travaux à partir du moment où il sera effectivement lancé.