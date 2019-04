L'une des stars mondiales de l'Electro, le DJ Martin Solveig, en concert au V and B Fest' à Craon en septembre

Craon, France

Le célèbre DJ Martin Solveig est l'un des derniers noms annoncés ce mercredi 24 avril par les organisateurs du V and B Fest'. La première édition de ce festival de musique, les 13, 14 et 15 septembre 2019, s'annonce particulièrement intense avec la participation des rappeurs du groupe marseillais IAM, des Toulousains Bigflo et Oli et du chanteur Hubert-Félix Thiéfaine.

La billetterie est ouverte. Des milliers de spectateurs sont attendus sur l'hippodrome de Craon.