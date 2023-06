L'une des voix les plus célèbres de France de passage à Périgueux les 1er et 2 juillet

Pour la quatrième édition, la Péri Geek Asia réunit les fans de l'univers geek et de l'Asie au Parc des expositions de Marsac sur l'Isle , près de Périgueux. Les 1er et 2 juillet, la comédienne voix Brigitte Lecordier sera présente pour des séances de dédicaces.

Brigitte Lecordier ne compte plus le nombre de personnes à qui elle a prêté sa voix pour des films, séries ou dessins animés. Vous l'avez forcément déjà entendue : elle est la voix de Oui-Oui, San Goku dans Dragon Ball ou encoe Nicolas dans "Bonne nuit les petits". Ces personnages, elle y tient : "On apporte beaucoup de choses à nos personnages, notre sensibilité, notre façon de parler et de penser mais eux aussi nous apportent des choses. Goku m'a appris à être un peu plus sage, Oui-Oui un peu plus naïve..." explique la comédienne qui sera de passage en Dordogne début juillet.

Si depuis 30 ans son métier n'a pas beaucoup évolué, Brigitte Lecordier reconnait que l'évolution d'Internet a changé des choses. Par exemple, les "séries radiophoniques" sont aujourd'hui plus médiatisées grâce aux nombreuses plateformes de podcasts. Et les réseaux sociaux ont permis au public de mettre un visage sur la voix de la comédienne : "les gens ont répondu présent. Quand j'ai ouvert ma chaine Youtube, j'ai battu tous les records d'abonnés en minimum de temps avec plus de 100 000 le premier jour" raconte Brigitte Lecordier.

Aujourd'hui, elle se sert des réseaux sociaux pour proposer du contenu exclusif à la communauté 2.0 qui la suit sur Youtube , Facebook , Instagram ou encore TikTok .

Pour rencontrer Brigitte Lecordier, rendez-vous à la Péri Geek Asia les 1er et 2 juillet au Parc des expositions de Marsac sur l'Isle, près de Périgueux.