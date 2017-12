La semaine dernière, l'Unesco a inscrit l'art du pizzaïolo à la liste du patrimoine immatériel de l'humanité, ainsi que le carnaval de Bâle et le savoir-faire des meuniers néerlandais. L'Unesco s'intéresse aussi aux efforts des pays du monde pour promouvoir le développement des arts. Evidemment, les pays du nord sont mieux lotis que ceux du sud, mais il reste encore des progrès à faire....

Soutenir la créativité signifie soutenir une industrie de :



▪️ 2,250 milliards de dollars de revenus



▪️ 30 millions d'emplois



Présentation ce jeudi du nouveau Rapport mondial sur la culture de l'#UNESCO



👉 https://t.co/rVvOIzauGU#SupportCreativity#Créativitépic.twitter.com/aCr9g5OL4R — UNESCO en français (@UNESCO_fr) December 14, 2017

Dans son nouveau rapport sur les politiques culturelles dans le monde, présenté ce jeudi 14 décembre à Paris, l'Unesco s'intéresse par exemple à la parité. Les œuvres réalisées par des femmes sont trop rares dans les musées, institutions dirigées d'ailleurs en majorité par des hommes. Au Royaume-Uni, les étudiants des beaux-arts sont surtout des étudiantes, mais quelques années plus tard, ce sont surtout les hommes qui exposent dans les galeries, ils représentent deux artistes sur trois. Même phénomène à Vienne, en Autriche, où l'école de cinéma accueille à 40% des filles. Elles sont pourtant sous-représentées dans le métier, ce qui a incité le Fonds du film de Vienne a revoir ses critères de financement du cinéma.

La télévision, principale activité culturelle

L'Unesco s'intéresse aussi à l'audiovisuel public. Dans de nombreux pays, la radio et la télévision constituent les principales activités culturelles. Un quart des citoyens du monde regarde la télévision une à deux heures par jour. En Europe, plusieurs pays imposent des quotas en matière de langue ou de contenu, comme la France, la Pologne, la Belgique, les Pays-Bas ou encore l'Italie. Dans l'U.E, radios et télés sont tenues de faire une bonne place aux réalisations européennes, qui, du coup, représentent 65% des œuvres diffusées. Rappelons que c'est la France qui produit le plus de films en Europe, 300 par an, juste devant le Royaume-Uni et l'Espagne.

Des villes refuges pour les artistes en exil

L'Unesco soutient la liberté de créer. L'organisation prend régulièrement la défense des artistes emprisonnés ou menacés. Rappelons enfin que l'Europe fait parfois bon accueil aux artistes venus d'ailleurs. Une quarantaine de villes scandinaves accueillent en résidence des artistes en danger. On compte une trentaine de "villes refuges" dans le reste de l'Europe, dont Amsterdam, Barcelone, Francfort et Paris.