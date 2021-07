Bientôt le jour J pour ce tout premier festival d'après confinement en Nord Franche-Comté. A Audincourt, l'unique scène du Variant R&R, une version resserrée du festival Rencontres et Racines, est prête à accueillir ses musiciens pour deux week-end, dans une jauge réduite et sans pass sanitaire.

L'unique scène du "Variant" de Rencontres et Racines prête à rugir à Audincourt

Le pelouse du château d'Audincourt, à mi chemin entre le festival et le café-concert

C'est le tout premier festival de musique du Nord Franche-Comté. Le "Variant R&R", une version réduite du festival Rencontres et Racines s'étale sur deux week-end, à partir de ce samedi après-midi dans le parc Japy du château d'Audincourt.

Quatre journées de concerts dans une jauge réduite : près de 600 personnes par jour, debout (dans le parc) ou assises (tables de six). : à mi chemin entre le café-concert et le festival.

Une façon de maintenir la flamme de Rencontres et Racines, après l'année blanche en 2020. "On est tellement content de retrouver l'esprit du festival et impatient d'accueillir le public, le son, les artistes", explique Mathieu Sabarly, le programmateur du festival qui met à main au chariot élévateur pour aider à la construction du festival.

Au téléphone et au volant d'un chariot élévateur, Mathieu Sabarly, le programmateur du festival © Radio France - Christophe Beck

Avec cette jauge de 600 festivaliers par jour, le festival échappe au pass sanitaire, mais pas aux gestes barrières. "Nous avons préféré rester prudent. On voit ici que l'espace est immense. Il accueille habituellement 5000 festivaliers. Nous nous limitons à 600, dans deux espaces : un espace debout et un espace de tables et de chaises à la mode café-concert".

"Une scène couverte et de la paille au sol pour prévenir l'humidité" Copier

Coté recette, avec une entrée à 5€ par jour (10€ le week-end), impossible de viser l'équilibre. "Nous allons solliciter le fond de soutien aux festivals", ajoute Mathieu Sabarly.

Douze groupe et quatre DJ vont se succéder sous l'unique scène de 15 mètres sur 10 du "Variant"." Pour ce premier samedi, ouverture des portes à 14h00 (jusqu'à minuit) avec sur la scène : Les mamans du Congos et RRobin, les Frères Jacques, Guiss Guiss Boubess et Rootikal Vibes...