Une boutique dédiée à l'univers d'Harry Potter a ouvert à Brest

Les fans d'Harry Potter ont désormais leur boutique à Brest (Finistère). Un espace entièrement consacré à l'univers de la saga culte a ouvert ce vendredi à l'Espace Jaurès. On y trouve de nombreuses baguettes magiques, des costumes, des bijoux, des jeux de société, et autres objets de collection.

La première boutique brestoise dédiée à Harry Potter plonge tout de suite le visiteur dans l'ambiance. Dans sa robe de sorcier, blason de Serpentard ("la seule vraie maison de Poudlard, évidemment !"), Maël accueille ses clients en leur jetant un sort avec sa baguette magique. Ici, les vendeurs sont avant tout animateurs : "on fait vivre les produits, l'idée c'est de proposer une expérience. Il faut essayer d'emmener les gens dans cet univers magique qu'ils adorent".

Ça donne envie de tout acheter !

Lancée par l'équipe de Croc Jeux, la boutique émerveille déjà les adeptes de la saga Harry Potter. Rozenn, venue avec sa mère, a les yeux qui brillent : "c'est incroyable d'avoir une boutique à Brest avec presque toute la collection, ça donne envie de tout acheter !" Et quand on aime, on ne compte pas... "Y'a quelqu'un qui nous a découverts par hasard, il est reparti avec un objet à 250 euros parce qu'il avait toujours rêvé de l'avoir, sourit Olivier Le Guen, le gérant. Y'a vraiment un effet magique."

ECOUTEZ Olivier Le Guen, gérant de l'Étape des Sorciers Copier

La magie opère aussi pour Nicolas, un passionné brestois qui anime une chaîne Youtube dédiée aux aventures du célèbre sorcier à lunette. Il est aussi collectionneur alors forcément, ce magasin va devenir un passage obligé. "C'est des objets qu'on voit sur internet, qu'on a pas l'habitude de voir de près, de toucher. Ma femme est fan également donc on va passer assez régulièrement voir les nouveautés. C'est une passion qui coûte cher, après il faut essayer de ne pas acheter trop souvent mais avec une boutique comme ça à côté, ça va être un peu dur de se contrôler".

Ouverte un peu dans l'urgence pour les vacances de la Toussaint et Halloween, l'Étape des Sorciers promet des décors spectaculaires d'ici quelques semaines, et des animations. Si l'emplacement est provisoire pour une durée de six mois, le patron de la boutique assure qu'elle ne sera pas éphémère mais durable. Comme le phénomène Harry Potter.

Infos pratiques L'Étape des Sorciers, Espace Jaurès (niveau 1), 65 rue Jean Jaurès 29200 Brest. Ouvert du lundi au samedi (10h-19h30).