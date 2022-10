L'univers magique d'Harry Potter en Lego s'invite au Château d'Ancy-le-Franc

Dans l'exposition, on retrouve la très célèbre école des sorciers, la pièce la plus importante de l'exposition.

Depuis le 15 octobre et jusqu'au 15 novembre, le Château d'Ancy-le-Franc vous propose une nouvelle exposition Lego dédiée à l'univers du célèbre sorcier aux lunettes et à la cicatrice : Harry Potter ! "L'exposition dont on ne doit pas prononcer le nom" vous plonge dans les différentes aventures de l'apprenti sorcier grâce au célèbre château, le terrain de quiddich, les balais magiques, la gare et le quai 9 3/4. Tout a été reconstitué avec les petites briques colorées. Il a fallu un million de lego pour réaliser toute cette exposition par l'artiste et créateur Eric Pilhan, spécialisé dans la création d'œuvres en briques Lego.

Un million de pièces ont été utilisées pour toute l'exposition. Ici, le terrain de quidditch. © Radio France - Eloïse Roger

Le château de Poudlard est fabriqué avec plus 600.000 pièces de Lego © Radio France - Eloïse Roger

Pour chaque œuvre en Lego, l'artiste Eric Pilhan a souhaité reconstituer des scènes de la saga Harry Potter © Radio France - Eloïse Roger