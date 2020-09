L'Yonne a une carte touristique à jouer

La campagne a un rôle clé à jouer et à ne pas rater dans l'avenir du tourisme depuis la pandémie. C'est l'avis de Jean-Didier Urbain qui réside dans l'Yonne. Il est Docteur en anthropologie sociale et culturelle, spécialiste du tourisme.

En France, le tourisme représente environ 56 milliards d'euros de recettes et 2 millions d'emplois. Jean-Didier Urbain qui réside dans l'Yonne est Docteur en anthropologie sociale et culturelle. Il s'est intéressé tout au long de sa carrière au tourisme et à ses enjeux, d'autant plus aujourd'hui avec la crise sanitaire qui oblige le secteur à évoluer.

Le tourisme a changé de profil depuis la pandémie

"Tout le monde a compris que le confinement se vivait mieux à la campagne, là où il y a de l'espace" explique le sociologue. "Avec l'été , les français sortent moins des frontières et là 94% d'entre eux ont été contraint de rester en France en juillet et août en investissant des espaces qu'ils n’occupaient pas . L'Yonne en fait partie. Le Jura a eu plus de 80% de fréquentation et de réservation. La ville est la grande perdante. Le littoral est indéboulonnable. Le monde rural a su tirer son épingle du jeu. Reste à prolonger l'effet."

Il faut envisager la fin du tourisme de masse

Jean-Didier Urbain précise :"On a vu qu'il y avait énormément d'initiatives individuelles tant au niveau des professionnels que des petites structures d'accueil y compris du camping dans le jardin de particuliers " Nous devons donc changer nos habitudes.

Regarder ville et campagne autrement

Le sociologue en est persuadé, la ville sera regardée différemment avec les risques de clusters : " On va se tourner vers moins de concentration, vers un tourisme plus diffus. La campagne a tout à penser dans cette affaire et la Bourgogne a là beaucoup de potentiel."