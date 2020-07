VIDEO - L'Yonne revisitée : voyage dans les serres du parc du Moulin à tan à Sens

Visiter les serres du parc du Moulin à tan de Sens dans l'Yonne, c'est profiter d'un voyage près de l'équateur, des zones désertiques aux forêts tropicales.

Une ambiance désertique

Et l’on commence par le Mexique, il fait chaud, l’air est sec. On est entouré de cactus pas tous très avenants mais il y en a certains qu’on a presque envie de caresser. "Ce sont des cactus qui ont une sorte de duvet pour absorber toute l'humidité", explique Camille animatrice nature chargée de la visite, "il faut vraiment imaginer qu'il n'y a pas beaucoup d'eau donc ils ont inventé plein de systèmes pour capter la moindre molécule d'eau."

Des épines partout et de la sève toxique

Un univers passionnant, mais plutôt hostile : "autour de nous, il y a beaucoup d'épines. Faites attention car la plupart des plantes qui sont ici ont un latex, une sève, qui est toxique", précise la guide. Pas le droit de toucher, en revanche, sentir, c'est possible. Voilà une fleur étonnante, en forme d'étoile de mer.

Une odeur... étonnante

"Cela a une odeur vraiment particulière", "oh oui, ça pue", commentent les visiteurs. "C'est une fleur qui est super maligne", explique Camille, "parce qu'elle s'est donné une odeur de charogne tout simplement pour attirer une mouche, qui va venir la polliniser."

Changement de décor : direction la jungle

Quittons cette atmosphère un peu dérangeante, pour un univers, beaucoup plus vert. Il suffit de passer une porte pour se retrouver soudain en plein zone tropicale. "Il faut s'imaginer en Amazonie, en Asie du sud est ou pourquoi pas au Congo. Là, juste derrière nous, il y a du patchouli. Si on froisse ses feuilles, un petit parfum très agréable se dégage."

Plus de 1.500 variétés de plantes

Et là ce sont les plantes qui nous touchent, en marchant on croise des lianes, il faut parfois pousser les feuilles pour passer sous des arbres de quatre à cinq mètres de haut. "Ici un papayer, là du manioc, là on a un ficus, un peu plus loin un avocatier. Nous sommes vraiment entourés d'une végétation assez dense et je trouve qu'on s'y croit."

Le nénuphar Victoria

On s’y croit tellement que vous aurez peut-être la chance de rencontrer une grenouille verte échappée du bassin où trône le nénuphar victoria la plus grande plante aquatique au monde

Les Mercredis des serres au parc du Moulin à Tan à Sens, c’est tous les mercredis de cet été 2020. Une heure de visitée guidée gratuite. Renseignements au 03 86 95 82 22.