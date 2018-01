Mardi à Auxerre, des acteurs sportifs, économiques et touristiques du département ont commencé à travailler sur un dossier qui sera présenté au comité d'organisation des JO . L'objectif du département, c'est de se positionner en prévision des retombées que va générer cet évènement planétaire

yonne

Mardi, six sites sportifs ont été officialisés dans l'Yonne pour pouvoir accueillir des délégations qui participeront aux jeux olympiques. Celui qui abrite l'AJ Auxerre , le club de tir de la patriote de Sens et de tir à l'arc de Brienon. L'athlétisme à Saint Florentin, le tennis à Vergigny et le BMX à Saint Georges sur Baulches.

Ces sites sont en capacité d'accueillir des délégations d'athlètes de haut niveau . Mais maintenant il faut le faire savoir. Les sportif icaunais qui ont participé aux jeux olympiques comme le kayakiste auxerrois Cyrill Carré ont donc un rôle à jouer. "J'aurai peut être la possibilité de contacter le président du comité d'organisation des jeux Tony Estanguet, lui exposer la dynamique que nous mettons en place dans l'Yonne. Je pense qu'il peut nous ouvrir des portes ensuite pour communiquer auprès des délégations."

Accueillir les sportifs c'est bien, mais l'Yonne compte accueillir également les spectateurs qui viendront assister aux épreuves à Paris. Pour Isabelle Joaquina conseillère départementale l'idée serait de combiner leur billet avec des séjours dans l'Yonne . "On va travailler avec Yonne Tourisme pour créer des séjours attractifs qui seront offert au tour opérateurs internationaux, pour leur proposer des packages séjour dans l'Yonne avec une billetterie aux JO."

Six sites sportifs ont été officialisés dans l'Yonne pour pouvoir accueillir des délégations qui participeront aux jeux olympiques. Le reportage de Damien Robine. Copier

Question, est ce que l'Yonne est en mesure d'accueillir tous ces touristes potentiel ? Notamment en terme d’hébergement. Cela fait partie des discussions estime Patrick Gendreau le président du conseil départemental. qui précise qu'il reste encore 6 ans pour agir, si besoin.