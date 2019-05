La 14e édition de Total Festum débute ce week-end

Début ce week-end de la 14e édition de Total Festum, le festival des langues et cultures catalanes et occitanes. Plus de 500 manifestations gratuites sont organisées sur l'ensemble de la région Occitanie durant plus d'un mois et demi, de ce samedi 18 mai jusqu'au 7 juillet.