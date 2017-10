La 157e vente des vins des hospices de Beaune se dévoile

La 157e éditiion de vente des vins des hospices de Beaune se déroulera les 18 et 19 novembre. Quatre personnalités vont la présider cette année. Charles Aznavour, Marc Olivier Fogiel, Julie Depardieu et Agnès B. La présentation s'est déroulée ce mercredi 25 octobre chez Christies à Paris.

La 157e et traditionnelle vente des Hospices de Beaune aura lieu cette année les 18 et 19 novembre, avec la participation de la maison de ventes aux enchères Christie's France. C'est d'ailleurs à son siège parisien que se déroulait ce mercredi la présentation de cette nouvelle édition. Elle s'annonce prestigieuse, ne serait-ce que par les présidents choisis cette année. L'actrice Julie Depardieu et la couturière Agnes B, le chanteur Charles Aznavour et l'animateur Marc-Olivier Fogiel.

De nobles causes

Au delà du côté prestigieux de cette vente, la solidarité n'est pas oubliée. Trois causes ont été retenues cette année. La fondation Tara Expéditions, spécialisée dans la recherche scientifique et la défense de l'environnement. Elle dispose, pour se faire, d'une goélette qui sillonne les mers et qui a été construite par Jean-Louis Etienne et la couturière Agnès B. C'est donc en toute logique que la couturière la représentera avec l'actrice Julie Depardieu.

La deuxième cause, c'est la recherche contre la maladie d'Alzheimer que défendra Charles Aznavour. Et la troisième qui est liée à la maladie d'Alzheimer, c'est la recherche sur le cerveau. Marc Olivier Fogiel la représentera parce que c'est malheureusement un sujet qui le concerne de près. L'animateur a en effet perdu son papa à cause d'une maladie du cerveau

Une grande première

On pourrait presque dire qu'elle est aussi prestigieuse que les présidents choisis cette année. Deux pièces de Corton "Clos du Roi" grand cru seront mises aux enchères. La première au profit de la Fondation tara expéditions, et la deuxième pour les deux autres causes.

Pour mémoire, l'an passé la vente de 594 pièces et deux feuillettes de 47 cuvées avait rapporté environ 8,4 millions d'euros. On était loin du record de l'année 2015 où les sommes récoltées avaient atteint 11,3 millions d'euros. Va t'on faire exploser les compteurs cette année ? Réponse les 18 et 19 novembre aux hospices de Beaune. Ludi

