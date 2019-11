Saint-Étienne : préparer le festival des Arts Burlesques, "c'est un travail d'un an"

Saint-Étienne, France

Avant d'entrer dans le détail de la programmation du 17e festival des Arts Burlesques (FAB), qui aura lieu du 27 février au 8 mars 2020, le directeur artistique du festival, Farid Bouabdellah rappelle que "c'est un travail d'un an, pour savoir ce qui va plaire au public et proposer des spectacles qu'on ne pourra pas voir ailleurs".

La révélation Ines Reg et le premier spectacle de Jason Chicandier

Pour cette nouvelle édition du festival d'humour stéphanois, il y aura des pointures sur scène, comme Anne Roumanoff. Elle avait participé au festival en 2017 notamment. Retour aussi du Canadien Sugar Sammy, qui était venu en tant que découverte à Saint-Étienne, et qui en 2020, intègre la liste des grands noms du festival. Le FAB, c'est aussi des tentatives, avec par exemple le premier spectacle de l'humoriste stéphanois Jason Chicandier. "Ça aurait été maladroite de notre part de ne pas programmer le premier spectacle de Jason Chicandier à Saint-Étienne", commente Farid Bouabdellah, qui précise qu'un tarif spécial sera proposé pour cette soirée du 29 février, à 15 euros.

L'autre évidence pour le festival stéphanois, c'était d'avoir Ines Reg, révélée cet été grâce à une vidéo postée sur Youtube (le spectacle programmé le 29 février à La Forge du Chambon-Feugerolles affiche complet).

Alex Vizorek de retour, pour deux spectacles

Le festival stéphanois tient aussi à proposer des événements uniques, ce sera le cas le 8 mars (Journée internationale des droits des femmes) pour la soirée de clôture, qui sera animée par Alex Vizorek. Farid Bouabdellah raconte la genèse de ce spectacle, c'était après le "Jupiter show" organisé dans le cadre du festival 2019 à Saint-Étienne avec déjà, Alex Vizorek : "je l'ai raccompagné à la gare et je lui ai dit 'tu sais l'année prochaine le festival se termine le 8 mars', je lui ai dit 'qu'est-ce-que tu penses si je te donne les clés du Centre de congrès et tu deviens chef d'orchestre avec autour de toi plein d'humoristes femmes, et d'autres personnes ?' Il me dit 'ben, go'. Donc voilà, ce sera ça".

L'humoriste belge donnera aussi le coup d'envoi du festival avec plusieurs de ses compatriotes, lors d'une soirée avant-première le 12 décembre baptistée "la nuit des Belges", au Centre de congrès de Saint-Étienne.

Le festival se joue dans les salles stéphanoises habituelles (Centre de congrès, salle Jeanne d'Arc, théâtre de l'université Jean-Monnet), ainsi qu'à La Forge du Chambon-Feugerolles et La Passerelle à Saint-Just-Saint-Rambert. Toute la programmation est à découvrir ici.

