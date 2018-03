C'était la dernière des Bistrots d'hiver ce dimanche. La 19e édition s'est achevée dans le village de Marlanges, près de Mérinchal. Retour en images et en vidéo sur ce moment.

Marlanges, Mérinchal, France

Pari réussi pour la 19e édition des Bistrots d'hiver. "On était complet sur les trois quarts des dates", se réjouit Amandine Bonnaud, animatrice et coordinatrice de l'association Pays'Sage. Le dernier rendez-vous était ce dimanche dans le village de Marlanges, près de Mérinchal.

Près d'une centaine de personnes ont réservé pour le repas au restaurant Les Soleils de Marlanges © Radio France - Sarah Vildeuil

Le restaurant Les Soleils de Marlanges participait pour la première fois aux Bistrots d'hiver. Près d'une centaine de personnes ont réservé. Le cuisinier, Jehan Lepretre, n'avait jamais vu autant de monde. "On a dû refuser près de 200 à 300 personnes ! "

Pour ce dernier Bistrots d'hiver, le flamenco était à l'honneur au théâtre Hélios, juste à côté du restaurant, avec le groupe Tablao Flamenco.

La 19e édition à peine terminée, l'association pense déjà à la vingtième. "On réfléchit déjà aux artistes, à la programmation, dit Amandine Bonnaud, enthousiaste. On ne vous révélera rien encore parce que rien n'est sûr mais on espère faire venir encore des artistes de qualité!"