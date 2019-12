La 20e édition des Habits de Lumière enchante Épernay

La 20e édition des Habits de Lumière à Epernay a débuté ce vendredi et se poursuit jusqu'à demain soir. Au programme: une grande parade, des illuminations projetées sur l'hôtel de ville, un feu d'artifice et des bars à Champagne.

Épernay, France

Épernay est en fête ! La commune marnaise a lancé ce vendredi la 20e édition des Habits de Lumière. Un rendez-vous très populaire, l'année dernière 50 000 personnes ont participé à l’événement.

Aujourd'hui encore, une soirée festive est au programme sur l’avenue de Champagne avec des spectacles déambulatoires, des "vidéo-mapping", un feu d'artifice à 20h30 ce samedi ainsi que des démonstrations culinaires et des bars à champagne bien sûr ! Ces dernières animations seront également proposées dans les cours des Maisons et Vignerons de Champagne et chez les riverains participants.

Pour pouvoir profiter du spectacle mieux vaut y aller tôt puisqu'un important dispositif de sécurité est mis en place avec des fouilles pour les piétons autour de l'avenue de Champagne à partir de 17 heures. Pour les voitures il y a également des restrictions de circulation et de stationnement entre 15 heures et 2 heures du matin.

Malgré la grève, sachez que quelques trains et bus circulent entre Reims et Épernay. Un TER quitte Reims pour Épernay à 17h38, un bus fait le trajet à 18 heures et des retours sont aussi prévus.