La 20ème édition du festival de musique manchois "Papillons de Nuit" gâchée par le coronavirus

L'amertume et la déception des organisateurs s'en ressent à chaque phrase : "Cette année blanche est indéniablement le plus grand défi économique depuis la création du festival en 2001", lit-on sur la page Facebook du festival Papillons de Nuit. Le rendez-vous musical, prévu à Saint-Laurent-de-Cuves dans le sud de la Manche du 29 au 31 mai prochain, aurait dû fêter ses 20 ans d'existence en 2020. Les mesures gouvernementales liées au coronavirus Covid-19 en ont voulu autrement : après une première tentative de report au mois d'août prochain, le couperet est tombé ce mercredi 29 avril : l'édition 2020 n'aura pas lieu.

"Cette fois-ci sera la bonne !"

Pour son vingtième anniversaire, l'événément manchois était parvenu à regrouper Vladimir Cauchemar, Niska, Philippe Katherine, M. Pokora, Dionysos, Dadju, Lorenzo... Autant d'artistes qui pourront peut-être fouler la scène des Papillons de Nuit... en 2021 ? Car à toute chose malheur est bon : les organisateurs a déjà prévu les dates de report, les 21, 22 et 23 mai 2021 ! "Cette fois-ci sera la bonne", clame l'équipe qui n'a pas l'intention de passer à côté de cette 20ème édition, malgré les complications.

Autre bonne nouvelle, pour les spectateurs déçus : Leurs billets restent valables pour 2021. "Conservez bien votre précieux sésame, vous n’aurez jamais été autant en avance pour votre festival préféré !" plaisantent les organisateurs des Papillons de Nuit, avant de lancer un très à-propos : "The show must go on" !