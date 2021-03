La 25ème édition du festival international du court-métrage de Dijon n’aura finalement pas lieu

Prévue initialement du 31 octobre au 7 novembre, l’édition 2020 est ensuite reportée en avril 2021, les organisateurs du festival international du court-métrage de Dijon jettent finalement l'éponge à cause de la crise sanitaire. Ils donnent d'ors et déjà rendez-vous au public en novembre prochain.

La vie n'est décidément pas un long fleuve tranquille en ce moment pour les amateurs de cinéma. La 25ème édition du festival international du court-métrage de Dijon prévue initialement du 31 octobre au 7 novembre puis reportée en avril 2021, n'aura finalement pas lieu. Dans un communiqué publié ce mardi 16 mars, son organisation explique que les restrictions sanitaires les obligent à définitivement enterrer cette édition.

Un an de travail envolé pour ses organisateurs

"Nous avons cru jusqu’au bout qu’il serait possible de projeter ces films que nous avons choisis avec l’ensemble du comité de sélection. Un travail d’un an envolé. Nous avons bien sûr une pensée pour les réalisateurs et l’ensemble des équipes de films. Leurs courts-métrages ne seront pas présentés au public et c’est bien dommage." regrette l'équipe de Plan 9, organisatrice du festival.

En 2020, il y aura tout de même eu des primés

Les différents jurys ont choisi leurs lauréats. Découvrez la liste complète des films ayant obtenu une récompense. Plan9 a aussi décidé de donner la parole aux réalisateurs primés dans des petites pastilles vidéos format court en 6 épisode « des courts par ceux qui les font » sur le site du festival

Depuis maintenant plusieurs semaines l’édition 2021 est en cours de préparation. Elle est programmée en novembre.