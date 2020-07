La 278e fête de la Saint-Louis à Sète marquée par la crise sanitaire

Normalement prévue du 20 au 25 août, la fête de la Saint-Louis à Sète, si elle est maintenue, durera moins longtemps que d'habitude. Et les tournois de joutes, qui en sont l'âme, seront moins nombreux. La 278e édition sera forcément marquée par la crise sanitaire.

La fête de la Saint-Louis à Sète aura-t-elle lieu cette année ? La question est loin d'être saugrenue et la réponse est liée à la situation sanitaire. "Il y a toujours le risque que ça ne puisse pas du tout se faire, mais jusqu'à la dernière minute, nous ferons tout pour la maintenir" assure le maire François Commeinhes.

La 278e édition de la Saint-Louis est prévue du 20 au 25 août, la dernière réunion en préfecture est programmée le 10 août et ce jour-là, la décision sera prise.

Traditions oui, mais avec responsabilité

Si elle est maintenue, de toute manière, elle sera forcément différente des autres : calendrier resserré et tournois de joutes moins nombreux. "Il n'y aura pas de bars à quai, ça, je peux vous le certifier, il y aura le port du masque, obligatoire, et les tribunes, je ne pense pas qu'on pourra les monter. Reste le cas du feu d'artifice, ça dépend des autorisations que nous aurons" ajoute le maire.

"Les joutes, c'est dans les gènes à Sète". (André Lubrano)

Pour cette Saint-Louis si particulière, deux invités d'honneur, "deux barreurs de légende" : Louis Molle, décédé en 2018, et André Lubrano, ancien élu de la ville et ancien international de rugby à XV, très philosophe : "Si les autorités décident qu'il y a un risque, on va s'y plier, c'est tout à fait normal, mais le virus ne tuera pas les joutes, elles perdureront parce que c'est dans les gènes à Sète".

Une affiche dessinée par un enfant du pays

L'affiche de la Saint-Louis 2020 a été confiée à un Sétois, Tony Bosc, 32 ans, habitant de la Pointe courte. Le dessin est naïf, il représente un départ de défilé de joutes avec des couleurs bleu-blanc-rouge, les trois couleurs des joutes. Le clou de la fête, le Grand Prix qui voit s'affronter les lourds, se tiendra le 24 août sur le Cadre royal.