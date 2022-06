La 27e édition de Rio Loco démarre ce mercredi à Toulouse

Qui dit début de l'été à Toulouse, dit Rio Loco. La 27e édition du festival de musiques actuelles va être inaugurée ce mercredi 15 juin à 17 heures à la prairie des Filtres par le maire de la ville, Jean-Luc Moudenc.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Intitulé "Nova Onda", le festival est dédié cette année à la musique portugaise, avec un coup de projecteur sur la scène électronique. Jusqu'à dimanche 19 juin, plus de 30 artistes se produiront sur quatre scènes. Parmi les plus connus, Keziah Jones et les Toulousains de Cats on Trees sont attendus à la praire des Filtres.

Après deux années blanches pour cause de Covid-19, le festival revient en grand format cette année et espère retrouver son public d'avant-crise. En 2019, par exemple, Rio Loco accueillait 60.000 festivaliers sur quatre jours.