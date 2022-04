"Folie deuch" : la 2CV à l'honneur tout le week-end entre Agde et Marseillan

Les parades et expositions sont gratuites et ouvertes à toutes et tous

C'est ce week-end la première édition de la "folie deuch" dans l'Hérault. Un événement pour mettre à l'honneur la mythique 2CV de Citroën, produite entre 1948 et 1990. L'une des plus célèbres voitures françaises avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus, dont une centaine, de toutes les couleurs et de toutes les formes, est visible jusqu'à dimanche entre Agde et Marseillan.

Denis nous présente sa Deudeuche bleue refaite à neuf Copier

"C'était une autre époque"

Dans sa deux chevaux cabriolet, José arrive du Gers, le sourire aux lèvres, le voyage s'est bien passé. "Toujours, quand on roule en 2CV. Pas de voyant qui s'allume, pas de sonde, tout va bien", lance-t-il. Laurent, ou Looping, comme on l'appelle ici, ne passe pas inaperçu avec sa "deudeuche" aux couleurs d'une célèbre marque de pastis. "Je l'ai achetée 150€ il y a huit ans. Au départ, elle était normale et puis il lui est arrivé des bricoles. Elle est tombée dans l'alcool, c'est comme Obélix."

Laurent, ou Looping, comme on l'appelle ici, ne passe pas inaperçu avec sa "deudeuche" aux couleurs d'une célèbre marque de pastis © Radio France - Nicolas Joly

Les passionnés comme Sylvain partagent leurs souvenirs de cette voiture mythique. "Quand j'étais petit, on allait à la plage en 2CV, je m'en rappelle très bien , j'étais debout sur la banquette arrière. C'était une autre époque", s'amuse-t-il. Guilhem Sol-Arbieu, l'organisateur de l'événement, présente un modèle unique. Avec 2 moteurs de Citroën GS, la 2CV devient une 130 chevaux ! Modèle luxe, plaisir ou sport, peu importe, les propriétaires sont fiers de leurs bolides et se font un plaisir de les promener toute la journée.

Modèle luxe, plaisir ou sport, peu importe, les propriétaires comme Denis sont fiers de leurs bolides © Radio France - Nicolas Joly

Au programme ce dimanche :