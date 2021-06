La 2CV du Corniaud s'exp(l)ose au Musée Louis de Funès de Saint Raphaël

Le musée Louis de Funès accueille à partir de ce samedi une exposition temporaire consacrée au le "Corniaud". Entre génèse du film de Gérard Oury et secrets du tournage, cette exposition met en lumière également le début de l'indéfectible amitié entre Bourvil et Louis de Funès.

"Ma biche, ma biche". Il ne faut que quelques instants aux visiteurs pour se plonger dans l'ambiance des films de Louis de Funès. Mais pour quelques mois, les amoureux de cette époque vont pouvoir découvrir l'envers du "Corniaud", cet immense succès populaire qui a attiré plus de onze millions de spectateurs dans des salles de cinéma. L'exposition débute ce samedi au Musée Louis de Funès de Saint Raphaël.

Au fil de l'exposition, les voix de Bourvil et de Louis de Funès. Des photos, des courriers retracent l'histoire du film de Naples à Carcassonne. "L'exposition nous emmène tout au long des secrets du film et de son tournage. De la genèse du film, du tandem Bourvil-De Funès, on explique aussi comment l'amitié naît entre les deux personnages" résume Nora Ferreira, la directrice du musée.

De nombreuses photos du tournage à découvrir © Radio France - Christelle MARQUES

Une exposition pour tous

L'une des particularités de cette exposition, c'est de s'adresser à tous les publics. Même les plus jeunes grâce à un parcours d'enquête où les petits visiteurs se mettront dans la peau des acteurs pour trouver le "youkounkoun". Un parcours ludique qui commence donc à Naples, comme dans le film, et pendant lequel les visiteurs découvriront des anecdotes sur les villes parcourues. "Louis de Funès a traversé plus de cinq générations aujourd'hui. Donc effectivement, il parle à tout le monde. Il est le consensus familial par excellence" explique la directrice.

la 2 CV

L'une des pièces emblématiques de cette exposition c'est évidemment la 2CV du film, visible dès la première séquence dans l'oeuvre d'Oury, qui se démantibule. " Les dessous de l'histoire c'est que Citroën lance cette voiture en 1964. Elle est bleue. Gérard Oury la souhaite grise. Citroën accepte exceptionnellement qu'elle soit repeinte en bleu mais à la seule condition qu'ensuite elle redevienne grise ensuite pour qu'elle retrouve sa couleur d'origine" détaille Nora Ferreira.

Une partie de la 2 CV du Corniaud © Radio France - Christelle MARQUES

L'exposition débute donc ce samedi pour s'achever le 31 mai 2022.