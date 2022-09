La 31e édition du Chainon Manquant s'achève ce dimanche et c'est une réussite

Le Festival s'est emparé des rues et places de Laval et Changé.

La 31e édition du festival Le Chainon Manquant se termine ce dimanche 18 septembre 2022 après une semaine de théâtre, de musique et de spectacles vivants dans les rues et les salles de spectacle de Laval et Changé. Pour les organisateurs du festival, il s'achève "sur une note joyeuse et pleine d'enthousiasme. C'est un retour à la normale après des années de contraintes sanitaires." C'est aussi une réouverture du Village festival, notent-ils, avec des moments festifs et l'accueil du public.

Cette année, la fréquentation professionnelle a été largement renforcée avec la présence de 400 programmateurs et producteurs de spectacles, sur un total de 723 professionnels du spectacle soit 80 de plus que l'année dernière. Selon les organisateurs, c'est bien la preuve de la place importante qu'occupe le festival mayennais. Le public non plus n'a pas boudé Le Chainon Manquant puisque le taux de remplissage monte à 94%. Les scolaires ont eux aussi profité du festival : 1 108 élèves accueillis sur quatre jours.

La 31e édition du Chainon Manquant en chiffres

76 spectacles et 110 représentations

18 lieux

12 000 spectateurs en salle contre 11 000 en 2021

Environ 3 500 spectateurs dans les rues

323 artistes et techniciens

253 bénévoles contre 287 en 2021

Après la Mayenne, Le Chainon Manquant prend la route en région Pays de la Loire pour 41 représentations dans 25 lieux différents pour le plus grand bonheur de 7 000 spectateurs ligériens, du 20 au 26 septembre. Le festival revient à Laval et Changé l'année prochaine pour sa 32e édition du 19 au 24 septembre 2023. A l'année prochaine !