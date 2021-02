La 34e édition du FIMU à Belfort reportée du 9 au 12 septembre : "Il était inenvisageable d'annuler"

Le Festival international de musique universitaire de Belfort est reporté du 9 au 12 septembre prochain. Le FIMU devait initialement se dérouler en mai. Les organisateurs et la municipalité ont annoncé leur décision ce samedi. Ils se basent sur le rythme des vaccinations.

La municipalité et les organisateurs du festival ont annoncé le report ce samedi 6 février 2021.

"Un an sans festival à Belfort, ce n'est plus Belfort", a déclaré le maire de la ville de Belfort, Damien Meslot ce samedi 6 février en conférence de presse. La municipalité et le président du Festival international de musique universitaire (FIMU) de Belfort ont annoncé le report du festival du 9 au 12 septembre prochain. L’événement devait initialement se dérouler du 20 au 24 mai, pendant le weekend de la Pentecôte.

Pour Damien Meslot, "il était inenvisageable d'annuler le festival". La décision a été motivée par l'incertitude quant à la tenue des festivals au printemps et le retard pris dans la campagne de vaccination. "Nous voyons que le gouvernement est incapable de faire dans les délais prévus la campagne de vaccination, donc le risque était d'aboutir à des restrictions qui auraient entraîné un FIMU dégradé, et ça on ne le voulait pas. Et puis nous avons des groupes qui viennent du monde entier", a rappelé l'élu.

Un soulagement pour les étudiants

Cette décision est synonyme de soulagement pour les étudiants, qui font partie des 300 bénévoles qui portent le festival, confie l'adjointe à la culture Delphine Mentré. "Les étudiants vivent en ce moment des choses assez dramatiques dans leur vie universitaire, et de pouvoir se projeter sur septembre et sur une rentrée qui sera - on l'espère - normale pour eux, c'est un vrai soulagement."

Le report permet aussi aux musiciens et aux groupes de se préparer dans de meilleurs délais, alors que les répétitions sont à l'arrêt depuis des mois, explique Mathieu Spiegel, président du festival. "Les premiers retours que l'on a eu, ce sont les grands ensembles de musique classique locaux, qui nous disaient qu'ils étaient malheureusement à l'arrêt, qu'il ne pouvaient pas répéter. Voir le festival en septembre, ça leur permet d'imaginer leur venue."

Les scènes habituelles déjà réservées pour septembre

Le FIMU c'est, en temps normal, plus de 1.000 musiciens et 120.000 spectateurs. La municipalité confirme que toutes les scènes habituelles sont réservées pour septembre. Les groupes engagés pour l'édition 2020, annulée à cause de la pandémie, sont en train d'être contactés.

Le thème du Brésil, qui devait être celui de l'édition 2020, est préservé, et la marraine de cette 34e édition, la chanteuse brésilienne Flavia Coelho, a confirmé son engagement pour la résidence qui précède le festival et le concert de clôture le 12 septembre.

Le maire de Belfort Damien Meslot a exclu l'idée de rendre obligatoire la vaccination pour participer au festival. "On ne prendra pas cette initiative, mais si un passeport vaccinal est rendu obligatoire par le gouvernement, on le fera." "On touche bois pour la météo", a finalement souri l'élu en conclusion de la conférence de presse.