La 36eme brocante de Pont Salomon en Haute Loire attire la grande foule

Malgré une météo en dent de scie ce week-end, la brocante de Pont Salomon attire comme chaque année des milliers de visiteurs

C est l'une des plus grandes braderies de la région et bien au-dela. Elle attire chaque année, sur deux jours ( samedi et ce dimanche ), des centaines d'exposants et des milliers de visiteurs qui déambulent dans les allées, autour du stade, à la recherche du mouton à cinq pattes qui manque à leur collection ou de la lampe merveilleuse qui pourrait contenir le génie qui va avec. Tout cela, dans une joyeuse ambiance à peine rafraichie par quelques averses.

On trouve de tout, et même plus encore, sur cette brocante Copier

Le train éléctrique années 30 de Marie © Radio France - yves renaud

En tout cas Véronique, une habitante de Saint Didier en Velay est une habituée de cette brocante, sur son stand, elle se prend au jeu de la vente.

Veronique une exposante venue en voisine de Saint Didier en Velay Copier

De quoi refondre entièrement sa ménagère © Radio France - yves renaud

La brocante de Pont Salomon se poursuit ce dimanche