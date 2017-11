La 36ème foire du livre de Brive bat encore des records

La 36ème foire du Livre de Brive a fermé ses portes hier soir. Un succès populaire indiscutable. De l'avis de tous les habitués il n'y avait jamais eu autant de monde. Et à l'heure du bilan, on parle déjà d'un nouveau record de ventes.

Comme d'habitude les organisateurs n'avancent pas de chiffres avant le comptage définitif qui se fera dès ce lundi. Mais une chose est sûre : le record de vente a été battu le vendredi, idem le samedi. Bref sauf catastrophe le dimanche le chiffre d'affaires global devrait au moins égaler celui de l'an dernier, 707 000 euros. Et probablement le dépasser.

1000 exemplaires pour le Goncourt

Ce qui est sûr aussi c'est que certains auteurs ont vraiment vendu beaucoup de livres. C'est le cas des trois grands prix littéraires, Goncourt en tête avec 1000 exemplaires écoulés par Eric Vuillard. Grosse vente aussi pour les stars de la littérature : Katherine Pancol et Amélie Nothomb sont à 900, et le champion est comme chaque année depuis déjà bien longtemps, Christian Signol avec 1300 livres vendus. La bande dessinée a également cartonné avec notamment 500 exemplaires de la série "Les rugbymen", et 200 albums "Un espoir en jaune" du Limougeaud Laurent David. Enfin un phénomène, déjà vu les années précédentes, a été très net cette année selon les professionnels : Les librairies de Brive ont connu une forte hausse de vente aussi dans leur magasin.