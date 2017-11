La 447e édition du marché de Noël de Strasbourg est lancée

La capitale de Noël voit son grand sapin s'illuminer ce vendredi soir, en présence de Christophe Willem et de Julien Clerc.

L'événement doit attirer plus de 2 millions de visiteurs jusqu'au 30 décembre. À Strasbourg, le marché de Noël a pris ses quartiers vendredi 24 novembre. Depuis 14h, les Alsaciens et les touristes peuvent déambuler au milieu des 300 chalets de cette 447e édition. Points d'entrée, fouilles, circulation des véhicules interdite de 11h à 20h (jusqu'à 21h les vendredis, et 22h les samedis), circulation des trams réduite... La Grande Ile, où se concentrent les animations, est à nouveau placée sous très haute sécurité.

Collégiens, lycéens et touristes sont les premiers visiteurs du marché de Noël de #Strasbourg , attirés par les lumières #dnainfospic.twitter.com/2ui2TGoJJT — Philippe Dossmann (@phdossmann) November 24, 2017

Illumination du sapin vers 19h15

Point d'orgue de ce premier jour, le grand sapin de la place Kléber sera illuminé aux alentours de 19h15. Mais les célébrations débuteront dès 17h45. Une déambulation est organisée avec le parrain des illuminations, Christophe Willem, depuis la porte des Lumières jusqu'à la place Kléber : le chanteur mettra les rues strasbourgeoises en lumière au fur et à mesure de son passage et interprétera plusieurs chansons. Julien Clerc sera également présent place Kléber, à partir de 18h.