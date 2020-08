La 45ème édition de la foire aux vins d'Uzès dans un format plus limité cette année

À l'instar d'autres événements prévus dans la région, comme la foire aux antiquités de Barjac, la foire aux vins d'Uzès (Gard), qui se déroule du 14 au 16 août, a du se réinventer pour avoir lieu malgré l'épidémie de coronavirus.

Les organisateurs ont du revoir leur ambition à la baisse pour organiser ce rassemblement, qui attire en moyenne 4.000 à 5.000 visiteurs sur trois jours. Un sens de circulation a été imposé dans les allées, et le port du masque rendu obligatoire. Les amateurs devront se contenter de déguster, car aucune buvette ni espace de restauration n'est autorisé pour éviter les concentrations de personnes. Le traditionnel concours de vins organisé en amont de la foire est annulé, ainsi que le pittoresque défilé de la Compagnie Bachique des vins du Duché d'Uzès.

Une bouffée d'air pour les vignerons

Néanmoins, exposants et organisateurs se félicitent que la manifestation puisse se tenir. Si le travail dans les vignes n'a pas cessé pendant toute la durée du confinement, les ventes, elles, ont largement chuté en raison de la fermeture des restaurants. La limitation des rassemblements et de toutes les manifestation festives a également fait baisser la consommation de vin. Les salons auxquels les acteurs du secteur du vin ont l'habitude de participer ont été annulés : "les pertes de ventes ont été importantes en avril et en mai et il va falloir rattraper ce retard, témoigne Didier Blanc, organisateur de la foire aux vins d'Uzès.

Même si l'Etat nous a aidé, cela a été compliqué. D’où l’intérêt de sortir de nos caves pour faire ces salons là, on a besoin de plus en plus besoin de notre clientèle locale, il faut leur rappeler qu'on est là et c'est un bon moyen de nous voir - Pierre Jauffret, Président des Vignerons indépendants du Gard.

Un moyen de se voir et de se faire connaître

Pour les exposants, ces rencontres avec leur clientèle sont essentiels. Au delà de la présentation de leurs produits, c'est aussi une occasion pour eux de partager leur passion.

Cela permet de maintenir un relationnel avec des clients qui ne viennent pas forcément au domaine, d'en rencontrer de nouveaux et de se rencontrer entre vignerons car on ne se voit pas beaucoup dans l'année. - Laurent, propriétaire d'un domaine viticole sur les hauteurs d'Uzès

Pour les touristes, c'est évidemment un moyen de découvrir la région par ses vins. Daniel, un visiteur suisse qui possède un pied à terre dans la région, est un habitué qui apprécie le contact avec les vignerons : "J'aime le fait que ce soit accessible à tous. Cela permet d'accéder à un panel de tout ce qui se fait dans la région sans avoir à se déplacer dans chaque domaine."

Pour Marc, propriétaire d'un domaine viticole dans le Gard rhodanien, il faut néanmoins s'habituer aux nouvelles contraintes : "Avec les masques, on est pas habitués. Le vin, c'est quelque chose de convivial et là, on est un peu sur la réserve."

La foire est ouverte vendredi jusqu'à 21h, samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h.

Un verre de vin IGP Cévennes blanc © Radio France - Natacha Kadur

La Compagnie Bachique d'Uzès, qui décerne généralement le prix du meilleur stand, ne défilera pas cette année. © Radio France - Natacha Kadur

"C'est une autre façon de faire du tourisme ! " témoignent ces vacanciers qui découvrent la région par ses vins. © Radio France - Natacha Kadur