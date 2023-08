La 45ème édition du "Livre sur la place" à Nancy dans les starting-blocks

C'est un événement qui n'a plus besoin de se présenter à Nancy et pourtant, comme chaque année, le "Livre sur la Place" amène son lot de nouveautés. Pour ce nouveau cru, c'est l'Allemagne et les écrivains germanophones qui seront à l'honneur. La littérature jeunesse pourra profiter également d'un bon coup de projecteur. Sans oublier la présidente de cette édition : l'ancienne garde des Sceaux sous François Hollande et écrivaine Christiane Taubira .

L'Allemagne pour une édition anniversaire

Si la langue de Goethe résonnera dans les rayons de la Place de la Carrière, c'est avant tout pour souffler 60 bougies, celles du Traité de l'Elysée. Mais ça sera également l'occasion de faire connaître auprès du public français certains auteurs. "C'est une littérature qui a des textes portés sur l'histoire, très portés sur la seconde guerre mondiale, on a encore besoin de lire", décrit Sarah Polacci, commissaire générale du Livre sur la Place.

Lutter contre un contexte en baisse

Cette année, il faut aussi composer avec un marché du livre en baisse. 450 sorties en France, soit une baisse de 5%, mais qui ne va pas trop se ressentir dans les allées. "Il y a moins de livres mais la qualité est peut-être encore plus importante avec de très grands textes", se réjouit Sarah Polacci. "Nous aurons toujours 550 auteurs en dédicaces donc c'est la preuve que ça n'impacte pas", ajoute Astrid Canada, présidente de l'association de libraires "Lire à Nancy". D'ailleurs, les visiteurs aussi ne sont pas refroidis : la cérémonie de clôture à l'opéra est déjà complète, une semaine et demi avant le début de l'événement.