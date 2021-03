La 4ème édition du Printemps des rillettes aura bien lieu

Vu le contexte sanitaire, on aurait pu penser qu'il n'y aurait pas de Printemps des rillettes cette année. Mais après réflexion, les organisateurs ont finalement décidé de maintenir le festival dont ce sera la 4ème édition. L'annonce officielle a été faite ce mardi au Mans. Il aura lieu du 20 au 28 mars 2021 mais dans une configuration réduite.

Les mesures de lutte contre l'épidémie empêchant la tenue de grandes manifestations, il n'y aura pas par exemple de fête du cochon à l'Arche de la nature, pas d'animations sur les marchés et pas de rassemblements de dégustations de rillettes. Cette édition sera organisée essentiellement chez les artisans bouchers charcutiers sarthois (une quarantaine sur les 140 recensés dans le département y participent) et sur internet.

Ce n'est pas l'idéal mais cela permet de maintenir le rendez vous explique Mickael Doire, boucher charcutier et président du Printemps des rillettes. "On a choisi de maintenir le festival parce que pour nous c'est très important. On a vu les ventes de rillettes baisser de 50% lors des deux confinements or les rillettes, c'est festif, ça rapproche les gens et on veut garder ce lien avec les Sarthois".

Une 4ème édition plus numérique

Les animations se dérouleront donc chez les commerçants où des éleveurs de porcs seront présents et où les charcutiers pourront expliquer comment ils fabriquent leur produit.

Le festival sera aussi présent sur internet sur le site officiel du festival avec chaque jour des recettes de chefs pour apprendre à cuisiner des petits plats à base de rillettes. Il y aura également des apéros connectés jasnières-rillettes avec des cavistes et viticulteurs sarthois et des tables rondes virtuelles animées par des producteurs.

On retrouvera aussi un concours de dessins et de photos. Enfin tous les sarthois sont invités à poster sur les réseaux sociaux avec les #PrintempsDesRilettes #RillettesdelaSarthe et #Rillettes2021 leurs messages et vidéos.