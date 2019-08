La 53em édition du festival de la Chaise-Dieu débute ce jeudi

La Chaise-Dieu, France

Une fois encore cette année le programme musical sera très éclectique, c'est la marque de fabrique de la Chaise Dieu.

On n’y retrouvera cette année les grands compositeurs du répertoire classique Bach, Haendel, Haydn, Beethoven, Grieg ou encore Berlioz. c’est l’une des originalités assumée de ce festival au cœur du Massif Central.

Le propre d’un festival, c’est l’effervescence et parfois, on nous dit dans cette programmation, qu'il y a trop de choses en et qu on ne sait pas ou donner de la tête. Précisément, c est l'esprit de notre festival. A la Chaise-Dieu, nous n avons pas de spécialité et chaque été nous proposons du grand repertoire qui va du Moyen age a nos jours, du format de chambre jusqu'à la formation symphonique et donc cette possibilité de varier les plaisirs de la journée avec souvent quatre concerts par jour en moyenne et c'est une des forces de notre festival. Julien Caron le directeur du festival de la Chaise Dieu.

Le festival comme chaque année repose bien sur sa programmation qui devrait attirer cette année au moins 25 000 spectateurs sur les 11 jours de sa durée, mais il faut aussi souligner le travail et l'engagement d'une bonne centaine de bénévoles qui se mettent en quatre pour que tout soit parfait.

Julien Caron le directeur du festival reçoit symboliquement les clefs de l abbatiale des mains du Père Jean Théophane © Radio France - Yves Renaud

Jeanne Marie LAC est une fidèle de la Chaise Dieu, assistante sociale au Puy en Velay le restant de l année, elle vient ici depuis 10 ans.

Jeanne Marie Lac et son équipe de bénévoles se préparent a accueillir le public © Radio France - Yves Renaud

C’est vrai qu’on a beaucoup de travail, mais malgré tout on arrive à pouvoir écouter les concerts , c’est une chance d'être là et d’écouter les concerts de l'abbatiale, mais aussi en extérieur. C’est pas forcément des musiques que j’écoutais, mais c’est agréable chaque année de découvrir des œuvres qu’on écouterais pas forcément tous les jours. Et puis c’est vrai que nous l’équipe accueille du public on accompagne les personnes jusqu’à leur place, donc on a ce lien avec les spectateurs, on peut discuter avec eux avant chaque concert. Ça c’est aussi un côté qui est agréable et c'est vraiment un des côtés humain du festival. Jeanne Marie LAC.

Jason QUIDOZ vient au festival pour la 5em année. Il est chef d'équipe pour l'installation des salles de concert. Une façon pour lui de conjuguer son amour de la musique et son engagement associatif.

Il y a énormément de choses à faire au niveau technique pour le montage de la scène il faut voir aussi que le festival n’est pas le même chaque année, les endroits changent, il y a des concerts qui changent les relations avec les artistes changent aussi On a la chance à la Chaise-Dieu d’avoir un cadre absolument formidable au niveau acoustique et la disposition de la salle c’est un élément très important. lorsque l'on parle de musique classique. et donc il y a un dialogue important entre entre les personnes responsables de la disposition de salle et les interprètes pour optimiser au mieux les exigences des interprètes et la cerise sur le gâteau c’est effectivement de pouvoir assister aux concerts en live. Jason QUIDOZ

Les installations techniques ont déjà débuté cette semaine dans l'abbatiale © Radio France - Yves Renaud

C'est la collégiale de Saint Bonnet le Château qui a été choisie pour le lancement de l'édition 2019 qui offrira au total sur 11 jours, 25 concerts programmés la plupart bien sûr en l'abbatiale Saint Robert de la Chaise Dieu.

La collégiale de Saint Bonnet le Château ou sera donné le premier concert de l'édition 2019 © Radio France - Yves Renaud

Mais une fois encore une série de 13 concerts seront décentralisés dans 7 lieux différents et pour la première fois ce jeudi dans la Loire en ouverture à Saint Bonnet le Château avec le Chœur américain CHANTICLEER qui se produira jeudi soir à 21 h à Saint Bonnet le Château.

Toutes les informations et la programmation sur le site du festival.

